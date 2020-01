Manchmal zählt jeder Zentimeter. Ob Bett, Schrank oder Tisch - wer eine kleine Wohnung hat, schiebt und rückt die Möbel viel herum, bis es einigermaßen passt. "Solche Probleme kennen vermutlich vor allem Menschen, die in deutschen Ballungszentren leben", sagt Ursula Geismann, Sprecherin vom Verband der Deutschen Möbelindustrie, "dort ist der Wohnraum bekanntlich knapp und teuer". Vor allem Familien sind oft damit beschäftigt, sich irgendwie mit einer eigentlich zu kleinen Wohnung zu arrangieren. Kein Wunder, dass auch die Möbelindustrie darauf reagiert: Sie hat zunehmend flexible und kleine Möbelstücke im Sortiment.

Immerhin verfügte 2018 jeder Einwohner hierzulande nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Durchschnitt über eine Wohnfläche von 46,7 Quadratmetern. Je größer der Haushalt und je städtischer das Wohnumfeld, desto kleiner fällt der Wert aus. Wer mit Kindern in einer kleinen Stadtwohnung zu Hause ist, weiß aus eigener Erfahrung, dass das Einrichten eine besondere Herausforderung sein kann. Dabei geht es keineswegs um Luxuswünsche wie große Sofalandschaften, sondern um ganz funktional-praktische Herausforderungen - zum Beispiel einen kompakten Küchentisch zu finden, der die Wohnung nicht vollstellt, aber trotzdem genug Platz für die Familie bietet. So wird beim Gang durchs Möbelhaus ständig der Zollstock gezückt und gerechnet. Wer im Internet nach Möbeln sucht, konzentriert sich vor allem auf die Maßangaben. Ob das Möbelstück gut aussieht oder gar zur anderen Einrichtung passt, wird da schnell zur Nebensache.

Das Internet ist voll von Tipps, wie man auf engem Raum improvisieren kann

"Kleine Wohnungen hat es schon immer gegeben. Das ist kein neues Phänomen", sagt Martin Schinzel, zuständiger Manager für die Eigenmarken beim Onlineversandhändler home24. Allerdings hätten sich die Ansprüche der Menschen ans Wohnen durchaus verändert, meint er. Auch für kleine Wohnungen wünscht man sich ein ansprechendes Ambiente und möchte die eigenen Vorstellungen verwirklichen. Dass man eine kleine Wohnung durchaus kreativ und gleichzeitig praktisch gestalten kann, zeigen die vielen Tipps zu platzsparenden Maßnahmen im Internet. Dort gibt es massenhaft Bauanleitungen zu Hochbetten oder sogenannten Podest-Betten. Dabei handelt es sich um höhere Schlafgelegenheiten mit viel Stauraum. Wer so etwas haben möchte, kann zum Beispiel Küchenschränke auf dem Boden in einem Viereck aufreihen und einen Lattenrost darüberlegen.

Detailansicht öffnen Zimmer mit Blick zum Himmel: Gut, wer unter dem Dach Platz schaffen kann. (Foto: Schöner Wohnen/dpa)

Es geht aber auch ohne handwerkliches Geschick. Denn die Möbelhersteller und Händler reagieren auf die urbanen Platznöte. Kleinere Räume, weniger Platz für mehr Personen im Haushalt und eine große Nachfrage nach Multifunktionsmöbeln - das sind zum Beispiel die Trends, die das Einrichtungshaus Kare ausgemacht hat. "Seit etwa vier Jahren passen wir unsere Sortimente entsprechend an", sagt Unternehmenssprecherin Susanne Knacke. Inzwischen machten Produkte, die sich besser für kleinere Wohnflächen eignen, gut 20 Prozent des Sortiments aus.

Viele Händler und Hersteller haben derzeit vor allem schmale Stühle und Sessel im Sortiment. Das habe allerdings nicht direkt mit dem Platzmangel in deutschen Wohnungen zu tun, sondern sei eine Modeerscheinung, erklärt Ursula Geismann. "Die Nachkriegsmode der 40er- bis 60er-Jahre mit klaren Linien und organischen Formen ist derzeit sehr angesagt. Das Ganze heißt Mid-Century", sagt sie. Die mageren Jahre direkt nach dem Krieg ließen die Produkte etwas graziler ausfallen. Wer eine kleine Wohnung einrichten muss, profitiert nun unter Umständen von diesem Retrotrend.

Detailansicht öffnen Esstisch für Singles: Dank schwenkbarer Elemente gibt es sogar in der kleinsten Küche die Möglichkeit, einen Tisch unterzubringen. (Foto: AMK/dpa)

Wobei kleineres Mobiliar nicht die einzige Möglichkeit ist, um sich platzsparend einzurichten. "Viel entscheidender sind tatsächlich Produkte, die flexibel, modular und individuell erweiterbar sind", sagt Konrad Pichlmeier, der als Interior Designer die Wohnlandschaften in den deutschen Ikea-Einrichtungshäusern mitgestaltet. Auch beim Online-Versandhändler home24 suchen Nutzer auffällig oft nach multifunktionalen Möbelstücken. Das geschehe ganz gezielt, sagt Martin Schinzel und nennt ein Beispiel. Derzeit liegen zum Beispiel Boxspringbetten sehr im Trend. "Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der gemütlichen amerikanischen Hotelbetten, die einen gravierenden Nachteil für kleine Wohnungen haben: Sie sind groß, hoch und nehmen daher viel Raum in Anspruch", erklärt er dazu. Trotzdem haben sich die Betten zum Kassenschlager entwickelt. Doch was machen Verbraucher, wenn der Raum zu Hause eigentlich zu klein ist? "Das erkennt man an den Anfragen. Nutzer suchen Boxspringbetten mit der Größe 1,40 Meter und einer in das Bett integrierten Stauraumfunktion", sagt Schinzel.

Käufer fragen wieder häufig nach Schlafsofas und Ausziehtischen

Ein weiteres Beispiel seien Ausziehtische, berichtet Schinzel. Die gab es zwar schon immer. Aber derzeit steige das Interesse an runden Tischen mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern, die man ausziehen kann. Viele Nutzer stöbern auf den Seiten des Händlers zudem nach Sofas mit Schlaffunktion und einem Auszug an der Seite. Der dient als Ablage und ersetzt den Couchtisch, der vermutlich zu viel Platz in der Wohnung wegnehmen würde.

Weil die Mieten hoch sind und es kaum bezahlbare große Wohnungen gibt, ziehen immer weniger Familien in größere Wohnungen. Dazu kommt noch eine andere Herausforderung: Fast 39 Prozent der Beschäftigten arbeiten hierzulande regelmäßig im Home Office, schreiben die Fachleute von PricewaterhouseCoopers in einer Analyse zur Möbelbranche. Das heißt: Deutlich mehr Menschen benötigen einen Arbeitsplatz zu Hause. Doch wo platziert man den Schreibtisch am besten, wenn der Platz eigentlich nicht reicht? Vor allem in Stadtwohnungen ist ein Arbeitszimmer schließlich ein seltener Luxus - und nicht jeder kann oder will am Küchentisch arbeiten. Eine mögliche Lösung ist zum Beispiel eine platzsparende Kommode, die sich gleichzeitig als Schreibtisch nutzen lässt. Dieses Produkt wird jedenfalls im Onlinehandel häufig nachgefragt.

"Manchen Menschen fällt es schwer, passende Ideen zu finden", sagt Geismann vom Verband der Möbelindustrie. Kein Wunder, dass viele Möbelhändler ihre Verkaufshallen mit komplett eingerichteten Beispielzimmern ausstatten. Das Thema Wohnen auf kleinem Raum habe auch bei Ikea einen sehr hohen Stellenwert, sagt Pichlmeier. "In den einzelnen Wohnbeispielen sieht der Kunde zum Beispiel komplette Wohnraumkonzepte auf 25, 35 und 55 Quadratmetern." Im Ikea-Einrichtungshaus Eching bei München wird zum Beispiel ein kleines Apartment mit integriertem Schlaf- und Wohnbereich gezeigt. Das Sofa hat eine Schlaffunktion, in der kleinen Kochnische sind Regale bis zur Decke angebracht. Für einen herkömmlichen Besenschrank oder einen Abstellraum reicht der Platz nicht, darum übernimmt das Bett diese Funktion. Unter dem hochklappbaren Lattenrost mit Bettzeug lagern der Staubsauger und diverse Putzutensilien.