Das Kunst-, Musik- und Technologiefestival South by Southwest (SXSW) im US-Staat Texas fällt in diesem Jahr aus. Der Bürgermeister der Hauptstadt Austin, Steve Adler, verkündete die Vorsichtsmaßnahme wegen des neuen Coronavirus am Freitag. Das Festival hätte am 13. März beginnen sollen.

Mehrere große Unternehmen wie Netflix, die Nachrichtenwebsite Mashable, das Videoportal TikTok und der Chiphersteller Intel hatten ihre Teilnahme an dem Festival in den vergangenen Tagen abgesagt. Mehr als 50 000 Menschen hatten eine Petition unterzeichnet und gefordert, es zu streichen.

In den USA sind an der vom Virus ausgelösten Lungenerkrankung Covid-19 mittlerweile 14 Menschen gestorben. Mehr als 200 in mindestens 18 Staaten haben sich angesteckt, darunter mindestens sechs in der Gegend um die texanische Metropole Houston.