11. November 2018, 18:37 Uhr Intershop-Gründer Stephan Schambach Web-Pionier aus dem Osten

Stephan Schambach wuchs in der DDR auf und durfte nicht studieren. Anfang der 1990er begegnte er Tim Berners-Lee und gründete den ersten Onlineshop Europas. Und wurde zum frühen Internet-Star.

Von Veronika Wulf

Auf den Namen Stephan Schambach folgt nicht selten ein Superlativ oder ein Kompliment. "Früher Star der ostdeutschen Wirtschaft" und "Web-Pionier" nannten ihn Medien und Moderatoren, "Ikone des E-Commerce" oder einfach nur "Held". Auf der Website seines eigenen Unternehmens steht: "Seit 1992 verändert Stephan Schambach die Welt."

Und dann steht da dieser eher zurückhaltende Mann, Ende vierzig, rotblonde Haare, eckige Brille - und relativiert erst mal, sobald man auch nur beginnt, einen dieser Heldentitel zu nennen. "Das liegt nur daran, dass es in Deutschland nicht so viele erfolgreiche Softwareunternehmer gibt", sagt Schambach im Berliner Büro von Newstore, dem dritten E-Commerce-Unternehmen, das er gegründet hat. "Ich finde es einfach schade, dass es nicht mehr gibt." Natürlich sind die Superlative nicht aus der Luft gegriffen, das weiß auch Schambach. Er ist einer der Erfinder des Onlineshoppings, erfolgreicher Unternehmer, Vorbild für viele Gründer. Sogar den berühmten Samwer-Brüdern, die später Zalando und Rocket Internet gründeten, gab er den entscheidenden Anschub für ihr erstes Start-up.

Bei seiner eigenen ersten Gründung war Schambach 19 Jahre alt. Knapp 30 Jahre und einige Erfolge später wirkt er noch immer jung, neugierig. Die Newstore-Räume in der Nähe des Potsdamer Platzes haben den typischen Start-up-Anstrich: Industrielampen und Korkwände, an die Ideen und Skizzen gepinnt sind. Eine Mitarbeiterin arbeitet am Laptop auf einem Sitzsack, zwei bärtige Männer mit Kapuzenpulli spielen Tischkicker. Schambach steht hinter seinem Schreibtisch, die Tischplatte auf Bauchhöhe. "Ich bin nicht so der Sitztyp", sagt er. Hinter ihm hängt ein silbernes Fahrrad an der Wand, mit dem er zur Arbeit radelt.

Schambach fliegt etwa alle zwei Wochen nach Boston, wo Newstore seinen Hauptsitz hat. "Wir haben bisher knapp 120 Millionen Dollar Kapital in Newstore investiert, das hätten wir hier wahrscheinlich nicht zusammenbekommen." Denn in Europa fehle eine Techbörse nach dem Vorbild der Nasdaq. Schambach wird nicht müde, einen Nachfolger des Neuen Markts zu fordern. Nur die Aussicht auf einen guten Ausstieg bringe Investoren dazu, große Summen zu investieren.

Eltern nicht auf Parteilinie

Von Schambachs Büro ist es nicht weit zu dem Ort, wo früher die Berliner Mauer verlief, ein wichtiger Teil seiner Biografie. Schambach wurde in der DDR geboren, wuchs in Jena auf. Er war ein intelligenter Junge, der an Physik- und Mathe-Olympiaden teilnahm, im Keller des Elternhauses an Verstärkern und Computern bastelte und Anwendungssysteme für einen Uni-Professor baute. Doch Abitur und Studium wurden ihm verwehrt, die Eltern waren nicht auf Parteilinie. Eine Art Fachschulstudium zum "Labortechniker Physik" war das Beste, was er bekommen konnte.

Als die Mauer fiel, brach Schambach das Studium ab und trampte - langhaarig, in Jeans und Cowboystiefeln - durch Franken, von Firma zu Firma, auf der Suche nach Computerteilen. "Ich war ein 19-jähriger Naseweis und sah nicht so vertrauenswürdig aus", erinnert er sich. Doch irgendwann klappte es. Er gründete sein erstes Unternehmen: die Hard und Soft Stanja KG, die Computer verkaufte und Software für Kunden programmierte. Doch das wurde ihm bald zu langweilig. "Ich wollte was entwickeln und nicht nur die Computer von anderen verkaufen", sagt er.

1992 gründete er die Softwarefirma, die später Intershop Communications hieß - eine Anspielung auf die DDR-Läden, die Westwaren verkauften. Die Produktidee: eine Texterkennungssoftware. Das ging zwei Jahre gut, dann war der Kredit über eine halbe Million bei der Jenaer Sparkasse mit 17 Prozent Zinsen aufgebraucht. Eine neue Idee musste her.

Auf einer Messe traf Schambach einen Doktoranden, der eine Diskette mit einer selbst entwickelten Software verteilte. "Ich dachte: Was ist das für ein Typ? Soll mich in Ruhe lassen", sagt Schambach. Die Diskette nahm er trotzdem, aus Neugier. Eine gute Entscheidung: Der Doktorand war Tim Berners-Lee und auf der Diskette war das World Wide Web, kurz WWW, jenes Hypertext-System, das das Internet erst populär machte. "Wir haben damit einfach rumgespielt, weil es super interessant war", sagt Schambach. Seine Firma hatte eine ISDN-Leitung zum nächsten Einwahlknoten.