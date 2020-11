Wie lässt sich das Internet wieder zu einer Infrastruktur machen, die dem Wohl der Menschen dient? Das Forum on Information and Democracy hat dazu 250 Empfehlungen veröffentlicht.

Von Andrian Kreye

Eine beliebte Idee: Irgendjemand sollte jetzt mal das Internet regieren. Wildwuchs und Wahnsinn überall. Hass, Hetze, Monopolkapitalismus. Irgendjemand mit globalem Mandat. Wobei man das nicht so deutlich hinschreiben sollte, weil sich genau die Zielgruppe ins Internet zurückgezogen hat, die früher in den Wäldern auf die schwarzen Hubschrauber der Weltregierung wartete. Und in manchen Gegenden wie Montana, Michigan und Mittelfranken sind sie immer noch bewaffnet.