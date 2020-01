Klebrig sollen sie sein. Smartphone-Apps werden so programmiert, dass sie Nutzer möglichst lange fesseln und diese nicht von ihnen wegkommen. Sie sollen die Menschen dazu verleiten, Geld bei In-App-Käufen auszugeben. "Dark Patterns" - dunkle Muster - werden solche Designs genannt. Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages (TAB) warnt nun vor diesen Mustern. Christoph Bogenstahl, Wirtschaftsingenieur am Institut für Innovation & Technik in Berlin und Autor der TAB-Analyse, nennt die Tricks der App-Entwickler "unethisch, mitunter unlauter und gegebenenfalls betrügerisch".