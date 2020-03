Wer laut der App Kontakt mit Corona-Infizierten gehabt hat, soll aufgefordert werden, sich zu isolieren und testen zu lassen - so lautet der Plan.

In Ländern wie Südkorea werden mit Covid-19 infizierte Menschen per Smartphone geortet, um Kontakte nachvollziehen zu können. Nun soll auch eine App in Deutschland entwickelt werden, allerdings auf freiwilliger Basis und anonym.