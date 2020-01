Mit der Handschrift ist es so wie mit dem Schuhebinden, sagt Sabine Czerny: Beides ist mühsam, braucht viel Übung - und das sei auch gut so. Schon Kindergartenkinder sind feinmotorisch imstande, eine Schleife zu binden, und doch stecken die Füße der meisten Erstklässler in Schuhen mit Klettverschluss, hat die bayerische Grundschullehrerin beobachtet.