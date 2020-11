Der nach der Tötung eines Mannes und einer Frau in Nürnberg festgenommene Tatverdächtige ist nach Angaben der Polizei der getrennt lebende Ehemann der Frau. Der 66-Jährige soll am Sonntag dem Ermittlungsrichter wegen des Verdachts auf zweifachen Mord vorgeführt werden.

Die Polizei war am Samstag gegen 10.45 Uhr von Zeugen alarmiert worden und hatte die 63 Jahre alte Frau tot auf der Straße im Stadtteil Gebersdorf liegend gefunden. In einem Taxi daneben saß ein 62 Jahre alter, getöteter Taxifahrer. Beide waren mitten auf der Straße erschossen worden. Eine Polizeistreife habe den Tatverdächtigen in der Nähe festgenommen. Woher er die Waffe habe, die in Tatortnähe gefunden worden sei, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Polizeisprecherin Janine Mendel.

Die Polizeisprecherin betonte bereits am Samstag, "die Gesamtumstände und die Aussage von Zeugen deuten auf eine Beziehungstat hin". Es gebe keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund.

Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) sei kurzzeitig im Einsatz gewesen. Ein Kriseninterventionsteam und ein Seelsorger hätten nahe Angehörige betreut, die zum Tatort geeilt seien. Die Straßen rund um den Tatort waren abgesperrt, Mordkommission und Spurensicherung waren vor Ort. Auch Zeugen würden vernommen. Die beiden Opfer sollen obduziert werden.