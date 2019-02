18. Februar 2019, 21:44 Uhr Nürnberg Fliegerbombe löst Katastrophenfall aus

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Montagabend Nürnberg und Fürth stundenlang in Atem gehalten und auch den abendlichen Berufsverkehr teilweise lahm gelegt. Weil eine Entschärfung nicht möglich war, sollte die Bombe laut Stadt am späten Abend nicht vor 22.30 Uhr gesprengt werden. Die Städte Nürnberg und Fürth haben vorsorglich um 19.30 den Katastrophenfall ausgerufen und damit alle Einheiten der Feuerwehren und Rettungskräfte in Bereitschaft versetzt. Schon zu diesem Zeitpunkt waren etwa tausend Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Polizisten bei der Evakuierung und Sicherung des Geländes im Einsatz. Die Bombe galt als sehr gefährlich, weil sie mit einem chemischen Langzeitzünder versehen war. "Die Situation ist hochbrisant", sagte Horst Gillmeier, Sprecher der Nürnberger Berufsfeuerwehr.

Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Vormittag bei Bauarbeiten in einem Gewerbegebiet nahe der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth gefunden worden. In direkter Nachbarschaft verlaufen eine innerstädtische Autobahn und der Main-Donau-Kanal. Von 15 Uhr an wurde ein Gebiet in einem Kilometer Umkreis geräumt. Der Feuerwehr zufolge mussten etwa 8000 Menschen die Sperrzone verlassen - darunter 5000 Anwohner. Für sie standen bei Bedarf Sammelunterkünfte in Turnhallen und Schulen zur Verfügung. Die Patienten einer Privatklinik in Fürth wurden zum Teil in andere Häuser verlegt.

Um Druckwellen abzuleiten, wurden Entlastungsgräben gegraben. Mit Strohballen und Wassersäcken gefüllte Container wurden herbeigeschafft, um einen Puffer zu bilden. Verzögerungen gab es, weil die Glasfassade eines Hotels abgeschirmt werden musste.