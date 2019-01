21. Januar 2019, 18:38 Uhr Mitten in Bayern Ganz großer Käse

Italien, die Niederlande, Frankreich - alles schöne Urlaubsländer vor allem für Käse-Kenner. Doch was dort auf den Teller kommt, könnte vertrauter sein, als man denkt

Kolumne von Christian Rost

In Loriots Filmkomödie "Papa ante portas" bringt der jäh pensionierte Einkaufsdirektor einer Röhrenfirma seine Fachkenntnis in den heimischen Haushalt ein - und alles durcheinander. Das geht damit los, dass Heinrich Lohse, dargestellt von Loriot, die Einkäufe für seinen Drei-Personen-Haushalt übernimmt. Als Profi auf dem Gebiet weiß er natürlich, dass es sich nicht lohnt, nur ein einzelnes Glas Senf zu kaufen, deshalb ordert er beim Kramer gleich palettenweise. Seine Frau ist natürlich nicht begeistert, die Ehe gerät zunehmend in Gefahr. Zum Glück hat sich Lohse auf Senf beschränkt und nicht auch noch den Butter- und Käsemarkt entdeckt. Dort hätte er sein Einkaufstalent noch viel trefflicher ausleben können.

Allein in Bayern sind im vergangenen Jahr rund 960 000 Tonnen Käse hergestellt worden. 350 000 Tonnen Frischkäse, 210 000 Tonnen Mozzarella und 170 000 Tonnen Hartkäse. Etwa die Hälfte davon im Wert von 1,6 Milliarden Euro wurde ins Ausland exportiert - nach Italien, in die Niederlande, nach Österreich und Frankreich. Und als wir dann in den Urlaub fuhren, bekamen wir mit Preisaufschlag unseren eigenen Käse serviert: auf der Pizza, im Gratin oder auf der Zwiebelsuppe und dem Toast Hawaii.

Es ist also ein Mordsgeschäft mit dem Käse, und Lohse hätte sicher seine Freude daran gehabt. Er hätte sich aufmachen können und die Allgäuer Käsestraße erkunden. Dabei wäre er auch an der Süddeutschen Butter- und Käsebörse in Kempten vorbeigekommen. Ein Highlight für Typen wie Lohse, weil dort wöchentlich die Marktpreise für Milchprodukte aller Art ermittelt werden.

In dieser Woche kosten Emmentaler und Viereckhartkäse bei einer Abnahmemenge von mindestens zwei Kilogramm zwischen 3,95 und 5,25 je Kilo. Die Börse meldet, es herrsche eine sehr gute Nachfrage. Auch beim Kleinlimburger (0,92 Euro bis 1,00 Euro das Stück) greifen die Leute tüchtig zu. Markenbutter lose in der Portionsgröße von 25 Kilo ist ebenfalls ein Renner. Mit 4,40 bis 4,60 Euro je Kilo sind die Kunden dabei. Die Tendenz, so die Butter- und Käsebörse: "gute Nachfrage bei steigenden Preisen".

Da drängt sich der Verdacht auf, dass Heinrich Lohse vielleicht doch auch Butter und Käse einkauft.