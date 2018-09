21. September 2018, 11:16 Uhr EIL 41-Jähriger gesteht Transport von Peggys Leiche

Die Polizei präsentierte am Freitag neue Hinweise im Fall Peggy.

Im Mordfall Peggy hat es ein Teilgeständnis gegeben. Ein 41 Jahre alter Mann habe gestanden, die Leiche des neunjährigen Mädchens im Jahr 2001 in ein Waldstück in Thüringen gebracht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Bayreuth mit. "Die Ermittlungen schreiten voran", sagte Staatsanwalt Daniel Götz.

