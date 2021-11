Das Angebot an Cargobikes wird immer bunter: Im kommenden Jahr bringen mit Cube und Moustache zwei Hersteller neue Modelle auf den Markt. Sehen sie nur außergewöhnlich aus oder taugen sie auch was? Unser Autor hat sie vorab getestet.

Von Marco Völklein

In Waldershof, etwa 50 Kilometer östlich von Bayreuth, müssten sie es eigentlich gewohnt sein, neue Fahrradmodelle auch mal auf der Straße zu sehen. In dem 4300-Einwohner-Ort in der Oberpfalz hat der Fahrradhersteller Cube, einer der größten in Deutschland, seinen Sitz. Die Entwickler absolvieren oft mit Protoypen kurze Testrunden, längere Belegschaftsausfahrten nach Feierabend gehören ebenso zum Programm. Wer aber mit dem Cube Concept Dynamic Cargobike einige Testrunden durch den Ort dreht, der merkt schnell: Dieses Rad zieht die Aufmerksamkeit ganz besonders auf sich. Selbst bei den Leuten in Waldershof.