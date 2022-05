Von Marco Völklein

"Wow", entfährt es der Dame mittleren Alters anerkennend am S-Bahnhof im Münchner Osten. Gerade ist man mit dem Aufzug von der Fußgängerunterführung nach oben auf den Bahnsteig gefahren, nun also klappt man das neue Testrad mit nur wenigen Handgriffen flott zusammen. "Das geht ja rasend schnell", staunt die Dame. Und tatsächlich kann man da nur eines sagen: "Ja, in der Tat, das geht flott."