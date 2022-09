Von Joachim Becker und Georg Kacher

Mercedes GLC und Audi Q5, das sind die gegelten Erfolgstypen in der deutschen Mittelklasse - genau wie ihr Vorreiter BMW X3. Als die erste Modellgeneration 2003 auf den Markt kam, hatte sie noch den etwas spröden Charme eines Försterautos. In der 4,70-Meter-Klasse geht es aber weniger um Offroad-Trips als um den nächsten Familienurlaub. Gefragt sind softe Kastenwagen mit reichlich Platz, rundgelutschten Kanten und neuester (Unterhaltungs-)Elektronik. Komfortabel wie eine Limousine und zur Not auch ähnlich flink in Kurven. Die Hersteller werden sich hüten, ihre Familienversteher mit Dreitage-Bart groß umzufrisieren.