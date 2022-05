BMW XM im Test:Furchterregendes Monstrum im Brutalo-Design

Sumo-SUV mit riesigen Nüstern und bis zu 750 PS: Für das XM Showcar erntete BMW M einen Shitstorm. Wie fährt sich der Luxus-Transporter in der Drei-Tonnen-Klasse?

Von Georg Kacher

BMW nennt es "expressives Design", andere werden deutlicher: "Kein Auto, sondern eine in Blech gedengelte Kampfansage an die Deutsche Umwelthilfe", hieß es in der Autozeitung, "BMW stellt die nächste Generation des Leopard-Panzers vor", höhnte es aus dem Netz. Die Reaktionen auf das XM Show Car, das die Münchner Ende des vergangenen Jahres vorgestellt hatten, waren alles andere als ermutigend- um es freundlich auszudrücken.