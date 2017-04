15. April 2017, 20:34 Uhr Tiere Ja, Hühner können tatsächlich fliegen!









Feedback

Anzeige

Warum das Federvieh Steinchen schluckt, im Schlaf nicht von der Stange fällt und Neonröhren fürchtet: 26 überraschende Einblicke.

Von René Hofmann

1. Können Hühner fliegen?

Ja, obwohl sie Laufvögel sind. Allerdings kommen sie nicht sehr weit. Auf einen Baum aber schaffen es alle.

2. Warum schlafen Hühner auf Stangen?

Ihre Vorfahren lebten in Wäldern. Zum Schutz vor Feinden zogen sie sich nachts auf Bäume zurück.

Anzeige

3. Warum fallen Hühner im Schlaf nicht von den Stangen?

Ein Greifmechanismus, über die Sehnen gesteuert, hält sie zuverlässig fest.

4. Seit wann hält der Mensch Hühner?

Erste Nachweise für domestizierte Hühner finden sich bereits im vierten Jahrtausend vor Christi Geburt in Indien.

5. Wie viele Hühner leben in Deutschland?

Es gibt 15,64 Millionen Junghennen unter einem halben Jahr, 47,99 Millionen Legehennen sowie 97,15 Millionen Masthühner und -hähne.

6. Wie viele Hühnerrassen gibt es?

In Deutschland waren im vergangenen Jahr 111 Groß-Hühnerrassen und 108 Zwerghuhnrassen erfasst. Beim Wirtschaftsgeflügel gibt es weltweit aktuell etwa 30 Lege-Linien, von denen so gut wie alle auch in Deutschland gehalten werden. Außerdem gibt es hierzulande fünf Linien sogenannter Zweinutzungshühner. Das sind Tiere, die nicht so viele Eier legen, dafür aber leichter Gewicht ansetzen und so für die Eier- wie auch die Fleischproduktion interessant sind.

7. Steigt die Anzahl der Rassen weiter?

Sowohl Zuchtunternehmen als auch Geflügelzüchter arbeiten daran.

8. Wie viele Eier legt ein Huhn pro Jahr?

Die Wildform unserer Haushühner kam auf acht bis zwölf Eier. Das heutige Wirtschaftsgeflügel schafft pro Jahr 285 bis 310 Eier, bei den Zweinutzungslinien sind es 260 bis 270.

9. Geht da noch mehr?

Züchter arbeiten an der Steigerung der sogenannten "Legeleistung" - die betrifft die Anzahl, das Gewicht und die Qualität der Eier.

10. Wann legt ein Huhn sein Ei?

In den ersten fünf Stunden nach Sonnenaufgang.

11. Was für Eierfarben gibt es?

Beim Wirtschaftsgeflügel sind die Eier weiß oder braun. Beim Rassegeflügel können sie auch rosa oder grünlich sein. Eine Besonderheit bieten Hühner der Linie "Sandy": Sie legen cremefarbene Eier.

12. Wie lange bleiben Eier frisch?

Das Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt 28 Tage. Auch ungekühlt können sie aber bis zu sechs Wochen haltbar sein. Gekochte Eier sind auch nach drei Monaten noch genießbar.

13. Wie gut sehen Hühner?

Sehr gut: Sie müssen ja Feinde wie Greifvögel erkennen. Als einstige Waldbewohner sehen Hühner auch bei Dämmerlicht gut. Künstliche Beleuchtung kann sie dagegen irritieren; flackert das Licht, können sie aggressiv werden. Leuchtröhren sind deshalb für sie problematisch.

14. Warum sind Hühner wasserscheu?

Weil ihr Gefieder nicht gut eingefettet ist, können sie ertrinken. Sie sollten deshalb nicht mit Enten gehalten werden.