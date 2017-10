5. Oktober 2017, 17:24 Uhr Meteorologie Ein unberechenbarer "Schnellläufer"









Das Tiefdruckgebiet Xavier ist eine meteorologische Besonderheit, ein sogenannter "Schnellläufer".

ist eine meteorologische Besonderheit, ein sogenannter "Schnellläufer". Diese Phänomene sind schwer vorherzusagen und können spontan heftige Windböen und Regenfälle auslösen.

Auch Weihnachtsorkan Lothar von 1999 und die Hamburger Sturmflut 1962 resultierten aus Schnellläufern.

Von Jonathan Ponstingl

Windstärke 11 in Hamburg, 61 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb eines Tages in Rendsburg in Schleswig-Holstein, ausgefallene Zugverbindungen in ganz Norddeutschland: Der Sturm Xavier ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 113 Kilometern pro Stunde über den Norden hinweggefegt. Derzeit zieht er weiter ins Landesinnere und nach Polen.

Zwar dürfte das Schlimmste im Norden bereits vorüber sein, der weitere Verlauf und die Auswirkungen des Sturms sind aber schwer zu berechnen. Grund ist eine meteorologische Besonderheit: Tief Xavier ist ein sogenannter Schnellläufer.

Dabei handelt es sich um ein verhältnismäßig kleines Tiefdruckgebiet. Es bildet sich an den Rändern der Kaltfront großer Tiefdruckgebiete und kann besonders kräftig und unberechenbar sein. Xavier entstand in der Nacht zum Mittwoch südwestlich von Island. Im Zuge der derzeitigen Großwetterlage über Europa gelangte es ungewöhnlich schnell nach Zentraleuropa.

Das Sturmtief ist markant, aber nicht völlig ungewöhnlich

Xavier macht sich dabei eine Art Hochgeschwindigkeitstrasse für Tiefdruckgebiete zunutze: In acht bis zehn Kilometern Höhe herrschen Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern. Sie resultieren aus den Druckunterschieden zwischen einem kalten Tiefdruckgebiet über Nordeuropa und einem warmen Hochdruckgebiet zwischen den Azoren und der Iberischen Halbinsel. Dieses Windband ist der sogenannte Jetstream.

Xavier machte sich den Jetstream und dessen Spitzengeschwindigkeiten zunutze. Das Windband des Jetstream hat das kleine Tief gewissermaßen eingefangen, unterhalb des Jetstreams ist es nach Mitteleuropa gelangt. Der Prozess ging deutlich schneller vonstatten als bei herkömmlichen, großen Tiefdruckgebieten; ein Schnellläufer eben.

Der Verlauf solcher Schnellläufer ist schwierig vorherzusagen, die Sturmfelder können kleinräumig und spontan auftreten. Daher ist es durchaus möglich, dass das Wetter in einem Moment noch angenehm und ruhig erscheint, einen Augenblick später aber Sturmböen und heftige Regenfälle einsetzen. Diese Wetterlage ist zwar durchaus markant, für den Herbst aber nicht ungewöhnlich.

In Deutschland kommen solche Schnellläufer immer wieder vor. Orkan Lothar im Dezember war ein eben solcher. Und auch die Hamburger Sturmflut von 1962, bei der mehr als 300 Menschen starben, war Folge eines Schnellläufers.

