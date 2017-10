2. Oktober 2017, 11:39 Uhr EIL Medizin-Nobelpreis für die Erforschung der biologischen Uhr









Der Nobelpreis für Medizin geht an die Wissenschaftler Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young aus den USA. Sie werden für ihre Forschung an der inneren Uhr von Lebewesen geehrt.

Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an die US-Forscher Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young. Sie werden für ihre Arbeiten zu den molekularen Mechanismen des zirkadianen Rhythmus, der biologischen Uhr von Lebewesen, geehrt. Das gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt.

Die Entdeckungen der Wissenschaftler würden erklären, wie Pflanzen, Tiere und Menschen ihren biologischen Rhythmus auf den Tag-Nacht-Wechsel auf der Erde einstellen, begründete das Nobelpreiskomitee die Entscheidung. Die US-Forscher konnten zeigen, dass ein bestimmtes Gen dafür verantwortlich ist, dass die innere Uhr in Zellen richtig gestellt ist. Diese biologische Uhr reguliert zahlreiche wichtige Körperfunktionen, wie den Schlaf, die Körpertemperatur und den Stoffwechsel.

Jeffrey C. Hall wurde 1945 in New York geboren und forscht derzeit an der University of Maine. Michael Rosbash, 1944 in Kansas City, Missouri, geboren, arbeitet an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts. Michael W. Young wurde 1949 in Miami geboren. Er forscht an der Rockefeller University in New York. Hall, Rosbash und Young teilen sich ein Preisgeld von neun Millionen schwedische Kronen, etwa 940 000 Euro.

Seit 1901 haben 211 Menschen den Medizinnobelpreis erhalten, darunter zwölf Frauen. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Nobelpreises benannt. Am Donnerstag folgt die Bekanntgabe des diesjährigen Nobelpreisträgers für Literatur und am Freitag die des Friedensnobelpreisträgers.

