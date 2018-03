12. März 2018, 21:32 Uhr Archäologie Die Wanderinnen mit den Turmschädeln

(Foto: State collection for Anthropology and Paleoanatomy Munich, Germany)

Die Verformung des Kopfes hatte einst in Europa Tradition: Links ist ein stark, in der Mittel ein leicht verformter Schädel zu sehen. Die Knochen des rechten Kopfes wurden nicht deformiert.

In einigen bayerischen Siedlungen wurden Überreste von Frauen gefunden, die seltsam deformierte Köpfe aufwiesen. Sie stammten aus einer Zeit um 500 nach Christus.

Forscher konnten nun zeigen, dass die Frauen aus dem Schwarzmeerraum stammten.

Sie waren Teil einer großen weiblichen Migrationsbewegung dieser Zeit.

Von Hubert Filser

Die Schädel sahen seltsam aus, fast turmartig ragten die Stirnen nach oben. In den Gräbern einiger bayerischer Siedlungen wie Altenerding, Alteglofsheim oder Straubing hatten Archäologen die Überreste von Menschen mit eigenartig hohen Köpfen entdeckt. Bei den Toten handelte sich ausschließlich um Frauen. Sie stammten aus der Zeit um 500 nach Christus, also der Übergangszeit zwischen Antike und Mittelalter. Niemand wusste, woher sie kamen. Es gab lediglich die Hypothese, dass die Hunnen die Tradition der deformierten Schädel nach Europa gebracht hatten, hatte man bei diesem zentralasiatischen Reitervolk doch ähnliche Schädel gefunden.

Nun konnte ein Team von Populationsgenetikern und Anthropologen erstmals nachweisen, dass diese Frauen ausnahmslos zugewandert sind - und aus einer ganz anderen Region stammten als gedacht. "Die genomische Herkunftsanalyse verweist darauf, dass die Frauen mit deformiertem Schädel genetisch heutigen Bulgaren und Rumänen am ähnlichsten sind", sagt der Mainzer Populationsgenetiker und Anthropologe Joachim Burger, der zu den Autoren der im Fachmagazin PNAS publizierten Studie gehört. "Ein direkter genetischer Einfluss von zentralasiatischen Hunnen kann nur marginal gewesen sein." Damit belegten die Forscher zugleich erstmals für diese Zeit die Migration von Frauen über derart große Distanzen.

Etwa fünf Prozent aller Frauen aus den Gräbern hatten um 500 nach Christus turmförmige Schädel. Solche Kopfformen entstanden, indem man in der frühen Kindheit den noch formbaren Schädel mit Bandagen umwickelte. In modernen Zeiten haben beispielsweise noch amerikanische Ureinwohner oder die Mangbetu aus dem Kongo ihre Schädel künstlich verformt. Oft solle diese Praxis eine gewisse Gruppenzugehörigkeit - etwa zu einer Elite - oder eine Charaktereigenschaft wie Stärke betonen, erklärt die an der Studie beteiligte Anthropologin Michaela Harbeck von der Staatssammlung für Anthropologie in München. Sie könnte aber auch "ähnlich wie heutige Piercings einfach dem Schönheitsideal entsprochen haben."

Die Frauen mit den hohen Stirnen waren in der bajuwarischen Bevölkerung offenbar anerkannt, wie die Grabbeilagen belegen. "Die meisten der fremden Frauen sind kulturell dem Rest der Bevölkerung sehr ähnlich und wirken assimiliert", sagt Brigitte Haas-Gebhard von der archäologischen Staatssammlung München. Die Tradition der turmförmigen Schädel hielt sich im mittelalterlichen Bayern dennoch nur ein halbes Jahrhundert und verschwand dann wieder. Im Schwarzmeerraum gab es sie offenbar deutlich länger.

Die Forscher untersuchten in ihrer Studie das Erbgut von insgesamt 41 Menschen aus Süddeutschland, von elf konnten sie das komplette Genom bestimmen. So lasse sich "endlich einmal eine richtige Population typisieren", wie Burger sagt: "In vorgeschichtlichen Studien klaffen ansonsten immer Jahrhunderte zwischen Individuen."

Die Forscher berichten noch mehr Überraschendes: "Mehr als erstaunlich ist der Umstand, dass etwa 80 Prozent der alten Bayern blond und blauäugig waren", sagt Joachim Burger. "Derartige Frequenzen findet man heute allenfalls in Skandinavien. Eine voralpine Population von 500 nach Christus hätte ich mir anders vorgestellt." Die Wissenschaftler hatten eher erwartet, einen mediterranen Einschlag zu finden; schließlich war die Region Jahrhunderte unter römischer Herrschaft. Doch darauf gibt es bislang keine Hinweise. Ob die Menschen erst nach dem Abzug der Römer aus dem Norden eingewandert sind oder ob die einheimische Bevölkerung einen älteren, möglicherweisen keltischen Ursprung hat, sollen nun genetische Untersuchungen von Individuen aus älteren Gräbern klären.

Klar ist, dass es Ende des fünften Jahrhunderts eine kontinuierliche Zuwanderung aus dem Schwarzmeerraum gab, womöglich entlang der Donau. Und dass offenbar vorwiegend Frauen solche lange Strecken zurücklegten. Den Frauen mit den Turmschädeln folgten andere Wanderinnen: Die Forscher konnten in den Gräbern auch Frauen aus dem 6. Jahrhundert bestimmen, die wohl aus der Region des heutigen Griechenland oder der Türkei stammten. "Es ist ein einmaliges Beispiel weiblicher Mobilität, die größere Kulturräume überbrückt", sagt Burger. "Wir müssen damit rechnen, dass noch viele weitere, bislang ungeahnte bevölkerungsdynamische Phänomene an der Genese unserer frühen Städte und Dörfer mitgewirkt haben."