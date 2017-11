29. November 2017, 11:42 Uhr Verkehr Stuttgart 21 wird wohl noch später fertig - und noch teurer

Bauarbeiter in einem Tunnel der Großbaustelle: 7,6 Milliarden Euro wird das Prestigeprojekt der Bahn wohl kosten.









Das umstrittenste Bahnprojekt Deutschlands soll nun doch erst 2024 fertig werden.

Bahn rechnet zudem mit mehr als einer Milliarde Zusatzkosten. Insgesamt würde Stuttgart 21 dann 7,6 Milliarden Euro kosten.

Beide Informationen verlauteten am Mittwoch aus Aufsichtsratskreisen.

Noch undurchsichtiger, noch später fertig, noch teurer: Bei Stuttgart 21 hat es Meldungen dieser Art schon so häufig gegeben, dass sie viele Menschen kaum noch überraschen. Nun ist es erneut so weit: Externe Prüfungen im Auftrag der Deutschen Bahn haben ergeben, dass das umstrittenste Bahnprojekt Deutschlands wohl deutlich teurer wird als geplant. Die Deutsche Bahn rechnet mittlerweile mit Kosten in Höhe von 7,6 Milliarden Euro - bislang war sie von 6,5 Milliarden Euro ausgegangen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Aufsichtsratskreisen.

Zudem soll sich das Projekt noch weiter verzögern: Erst Ende 2024 soll Stuttgart 21 dem Prüfbericht zufolge fertiggestellt werden. Das erfuhr die Bild am Sonntag aus Aufsichtsratskreisen.

Der Grund für die Prüfung: Bei Ausschreibungen für weitere Bauarbeiten waren die Preise wegen des generellen Baubooms explodiert. Die Bahn erhielt Angebote, die laut Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla "exorbitant" von ihren Kalkulationen abwichen. Dennoch vergab die Bahn die Arbeiten. Eine neuerliche Ausschreibung hätte den Bau um Jahre verzögert und noch mehr Kosten verursacht, so Pofalla.

Je länger sich das Projekt verzögert, desto mehr kostet es

Ursprünglich sollte Stuttgart 21 einmal 4,5 Milliarden Euro kosten und 2021 fertig sein. Dass dieser Plan nicht zu halten ist, hatte die Bahn erstmals 2016 indirekt eingeräumt. Sie wolle fortan einen Zeitrückstand von 24 Monaten und eine halbe Milliarde einsparen, um Ende 2021 einigermaßen akkurat fertig zu werden, hieß es damals. Inzwischen muss man vom Gegenteil ausgehen: Es dauert noch länger - und wird noch viel teurer.

Stuttgart 21 ist das wohl umstrittenste Bahnprojekt Deutschlands, gegen das sich vor sieben Jahren massiver Protest quer durch alle Bevölkerungsschichten formierte. Bei Großeinsätzen der Polizei gab es etliche Verletzte. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen wühlten das ganze Bundesland auf. Sie gelten als Mitursache für den folgenden Regierungswechsel. Mit Winfried Kretschmann wurde 2011 erstmals ein Grüner Ministerpräsident eines Bundeslandes - eine herbe Niederlage für die CDU.