24. November 2017, 14:17 Uhr Ticketpreise Preise für innerdeutsche Flugtickets steigen rasant









Die Pleite von Air Berlin führt zu deutlich höheren Preisen im innerdeutschen Flugverkehr.

Das hängt vor allem mit der hohen Nachfrage und den Buchungssystemen der Airlines zusammen. Tickets in günstigen Buchungsklassen sind schneller vergriffen.

Anfang 2018 könnte sich die Situation wieder entspannen.

Von Jens Flottau , Frankfurt

Wer in diesen Wochen innerdeutsch fliegen will, der hat zwei Probleme: Auf vielen der sogenannten Rennstrecken, sind kaum Plätze mehr zu bekommen in einer der Maschinen von Lufthansa und Eurowings. Wenn doch, dann klagen viele Passagiere darüber, dass die Preise stark gestiegen seien. Bleibt manchmal nur die Bahn oder das Auto auch auf langen Strecken. Oder man sagt die Reise ab, weil sie zu teuer kommen würde.

Im langjährigen Durchschnitt ist Fliegen zwar immer billiger geworden, jetzt stimmt das im innerdeutschen Luftverkehr aber nicht mehr. "Auf bestimmten Strecken sind die durchschnittlichen Preise um bis zu 30 Prozent gestiegen," sagt Gerd Pontius, Chef der auf die Branche spezialisierten Unternehmensberatung Prologis Strategy. Auf anderen Strecken sind es bis zu 15 Prozent. Allerdings gehen er und andere Experten davon aus, dass demnächst die Preise wieder zurückgehen, wenn wieder mehr Maschinen fliegen und Easyjet nach Deutschland kommt.

Das Kartellamt aber hat jetzt angekündigt, die stark gestiegene Ticketpreise für deutsche Inlandsflüge zu prüfen. "Wir haben die Deutsche Lufthansa gebeten, uns Informationen über ihre Preissetzung zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns die Daten ansehen und dann darüber entscheiden, ob wir ein Verfahren einleiten", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

Natürlich hängt der Preisanstieg an der Insolvenz von Air Berlin, die Ende Oktober den Flugbetrieb eingestellt hat. Zwar wird die Mehrzahl der einst 144 Air Berlin-Jets letztlich im deutschen Markt erhalten bleiben, doch weil der Übergang zu den neuen Betreibern Eurowings und Easyjet nicht vom einen Tag auf den anderen vonstatten gehen kann, sind im deutschen Luftverkehr insgesamt im November rund 80 Flugzeuge weniger im Einsatz. Alleine im November werden so 15 Prozent weniger Sitze angeboten wurden. Diese Verknappung trifft auf einen boomenden Markt: Das vierte Quartal ist in der Regel für Geschäftsreisen auf Kurzstrecken das stärkste. Hinzu kommt nun, dass die deutsche Wirtschaft unerwartet rasant wächst. Immer dann, wenn die Geschäfte gut laufen, finden besonders viele Dienstreisen statt.

Ticketpreise werden mit Hilfe einer ausgeklügelten und weitgehend automatisierten Steuerung festgelegt, die zahlreiche Parameter berücksichtigt. So kommt es, dass im denselben Flugzeug Passagiere sitzen, deren Ticketpreise einige Hundert Euro auseinanderliegen. Es handelt sich um verderbliche Ware: Ein Platz ist nur zu verkaufen, bis die Flugzeugtür zu ist. Viele Airlines, auch Lufthansa, teilen die in einem Flugzeug zur Verfügung stehenden Plätze deshalb in Buchungsklassen mit unterschiedlichen Preisen ein. Wer besonders früh bucht, hat gute Chancen auf die billigsten Tickets.

Berater Pontius sagt, Lufthansa habe die Struktur nicht verändert oder die Preise erhöht. Allerdings ist die Nachfrage derzeit so groß, dass die billigen Buchungsklassen schnell vollaufen. Außerdem: Weil der Bedarf auf den betreffenden Strecken viel größer ist als im Vorjahr und als prognostiziert, nehmen die Lufthansa-Computer in den mittleren Buchungsklassen Sitze heraus, verknappen automatisch das Angebot, verschieben sie in die teureren Kategorien. Es zahlen also mehr Passagiere höhere Preise, auch wenn technisch gesehen die Preise nicht erhöht wurden.