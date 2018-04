8. April 2018, 15:41 Uhr Sewing folgt auf Cryan Machtwechsel bei der Deutschen Bank

Christian Sewing, 47, wird neuer Vorstandschef der Deutschen Bank.

Nachdem viele externe Kandidaten nicht zur Verfügung standen, zog der Aufsichtsrat Sewing dem anderen Kandidaten Marcus Schenck vor.

Sewing startete seine Karriere als Auszubildender in einer Bielefelder Filiale und diente sich in 30 Jahren bei der Deutschen Bank hoch.



Von Meike Schreiber und Jan Willmroth

Das Signal war deutlich, und John Cryan wird es verstanden haben. Vor einem Jahr stellte ihm sein Aufsichtsratsvorsitzender Paul Achleitner ungefragt zwei Stellvertreter an die Seite, ein Novum in der fast 150 Jahre langen Geschichte der Deutschen Bank. Zwei Kronprinzen, die sich fortan beweisen sollten, um Cryan früher oder später abzulösen. Zwei Optionen, die Achleitner schuf, um den Vorstandschef vorzeitig zu ersetzen: Marcus Schenck, 52, Co-Vorstand für das Investmentbanking, und Christian Sewing, 47, zuständig für das Privatkundengeschäft. Seinen bis Mai 2020 laufenden Vertrag, das war spätestens von da an klar, würde Cryan wohl nicht mehr erfüllen.

Nach zwei dramatischen Wochen und einer veritablen Führungskrise steht jetzt der Machtwechsel bevor. Sewing, ein Eigengewächs der Bank, fast 30 Jahre im Konzern, wird Cryan beerben und mit ihm die zahlreichen operativen Probleme übernehmen, mit denen das Institut seit Jahren kämpft. Dreimal in Folge schrieb die Deutsche Bank einen Jahresverlust, sie hat den Anschluss verloren an die großen Konkurrenten in Europa und den USA, zu hohe Kosten und zu wenig Aussicht, bald wieder ausreichende Rendite zu erwirtschaften. Mehrere externe Kandidaten, das war in den vergangenen Tagen nach und nach bekannt geworden, hatten abgewinkt. Sewing übernimmt nun höchstwahrscheinlich zur Hauptversammlung im Mai, Schenck will die Bank verlassen. Am Sonntagabend trifft sich der Aufsichtsrat. Danach wird es eine Pressemitteilung geben.

Es ist das Ende eines Machtkampfes, der eigentlich keiner sein sollte: Kaum waren Schenck und Sewing berufen, traten die beiden gemeinsam auf und pflegten das Bild eines kongenialen Prinzenduos, das seine Männerfreundschaft mit gemeinsamen Abenden bei Bier und Fußball zelebrierte. Diese Inszenierung als Freunde ist hinfällig geworden. Der Aufsichtsrat des Konzerns folgte am Sonntag einem Vorschlag von Achleitner, den erneuten Wechsel an der Vorstandsspitze herbeizuführen. Es ist der dritte innerhalb von sechs Jahren.

Sewings Karriere begann in einer Deutsche-Bank-Filiale in Bielefeld. Man schrieb das Jahr 1989, die Deutschland AG bestand noch. Es war die Zeit, als der damalige Vorstandschef Alfred Herrhausen mit der Übernahme der US-Investmentbank Morgan Grenfell gerade die Grundlage schuf für den Aufstieg der Deutschen Bank zu einem der größten und wichtigsten Finanzinstitute des Planeten. Sewing begann seine Ausbildung zum Bankkaufmann in einer Filiale, Brot- und Butter-Geschäft, London und New York waren noch weit weg. Mit der Bedeutung der Bank wuchs Sewings Verantwortung, Stück für Stück, er ging nach Hamburg, Toronto, Tokio und London, wo in den 2000er-Jahren der spätere Vorstandschef Anshu Jain mit seinem Team den Ton angab und Milliarden für die Bank verdiente.

"Ob er es kann, muss er erst beweisen"

Jahrelang arbeitete Sewing an der Seite des früheren Risikovorstands Hugo Bänziger, der das Haus 2012 verließ, kam weiter nach oben, wurde Vize-Risikochef, Aufsichtsrat bei der Postbank und Anfang Januar 2015 Vorstand für den Konzernbereich Recht. Im Jahr darauf durfte er sich Vize-Vorstandschef nennen. Aber hat er bereits das Format für mehr, für einen der schwierigsten Jobs in der weltweiten Finanzindustrie? "Ob er es kann, muss er natürlich erst beweisen", hieß es am Sonntag in Aufsichtsratskreisen. "Aber das Privatkundengeschäft hat er gut im Griff."

In Kürze wird Sewing die gesamte Bank in den Griff bekommen müssen, was Cryan nach Ansicht einflussreicher Investoren nicht mehr gelang. An der vor zwei Jahren beschlossenen Strategie, die Deutsche Bank als globale Universalbank mit großem Investmentbanking fortzuführen, soll dem Vernehmen nach nichts verändert werden. Sewing erbt, was Cryan nicht zu Ende bringen konnte. Nicht die Strategie sei das Problem, ist Achleitner weiterhin überzeugt, sondern deren Umsetzung.