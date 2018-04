18. April 2018, 01:04 Uhr Nach Warnstreiks Durchbruch im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes

Nach den Warnstreiks in der vergangenen Woche haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer jetzt geeinigt. Beide Seiten nahmen einen Kompromiss an.

Nach massiven Warnstreiks in der vergangenen Woche haben die Verhandlungspartner eine Lösung für das künftige Einkommen von 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen gefunden. Die Bundestarifkommission von Verdi stimmte dem zuvor in einer Spitzenrunde erzielten Kompromiss am frühen Mittwochmorgen zu, wie Teilnehmer berichteten. Zuvor hatten schon die Tarifkommission des Beamtenbundes dbb sowie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) grünes Licht gegeben. Die Einigung sieht Lohnsteigerungen bis 2020 in drei Stufen vor.

Die dritte Verhandlungsrunde hatte am Sonntagmittag begonnen. Verdi und der Beamtenbund dbb forderten sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber ein Plus von 200 Euro pro Monat für die unteren Lohngruppen. Auszubildende und Praktikanten sollten 100 Euro mehr erhalten. Außerdem forderten die Gewerkschaften eine Pflicht zur Übernahme der Auszubildenden.

In der vergangenen Woche hatten massive Warnstreiks unter anderem Teile des Nahverkehrs in Deutschland lahmgelegt und den Flugverkehr gestört. In mehreren Städten blieben zudem Kitas geschlossen. Tausende Beschäftigte legten die Arbeit nieder.