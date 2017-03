22. März 2017, 06:04 Uhr Glyphosat Wie Monsanto ein Verbot von Glyphosat verhindert









Eine Untersuchung zeigt, wie der US-Agrarkonzern gezielt Einfluss auf die Wissenschaft nimmt.

Deutlich wird, welche Mittel und Strategien Monsanto einsetzt, um ein mögliches Verbot des Pestizids in Europa zu verhindern.

Von Silvia Liebrich

Die Rolle vieler Wissenschaftler bei der Risikoanalyse des Unkrautvernichters Glyphosat ist umstritten. Das zeigt nun auch eine Analyse, die von der europäischen Bürgerinitiative "Stop Glyphosat" initiiert wurde. Die Untersuchung mit dem Titel "Bad Science" - schlechte Wissenschaft - liegt der Süddeutschen Zeitung vor und soll an diesem Donnerstag veröffentlicht werden.

Darin soll aufgezeigt werden, welche Mittel und Strategien Monsanto einsetzt, um ein mögliches Verbot des Pestizids in Europa zu verhindern. Dabei setzt der US-Agrarkonzern stark auf die Expertise von Fachleuten, die unabhängig und auf wissenschaftlicher Basis prüfen, ob Glyphosat etwa Krebs auslösen oder das Erbgut schädigen kann.

Das Problem dabei: Viele Studien, die Glyphosat zuletzt als unbedenklich einstuften, stammen zum großen Teil von Forschern, die laut dem Bericht Interessenkonflikte haben und teilweise in enger Verbindung zu Monsanto stehen, also möglicherweise nicht unabhängig in ihrem Urteil sind.

Der Vorwurf ist brisant, denn die Studien spielen bei der Neuzulassung von Glyphosat in Europa eine wichtige Rolle. Sie wurden von den EU-Behörden Efsa und Echa unter anderem für neue Risikobewertungen herangezogen. Beide Behörden geben Entwarnung und schließen sich damit dem Urteil der Industrie an.

Auffällige Unterschiede zwischen unabhängigen Studien und jenen der Industrie

Dem steht jedoch das Urteil der Krebsforscher (IARC) der Weltgesundheitsorganisation entgegen, die vor gut zwei Jahren zum gegenteiligen Ergebnis kamen. Dieses Urteil versucht Monsanto seitdem zu entkräften. 2016 erschien dazu gleich mehrere Artikel in einem Wissenschaftsjournal. Deren Autoren waren Mitglieder eines Experten-Panels, das Monsanto von einer Beratungsfirma zusammenstellen ließ.

Angeblich mit dem Ziel, das Urteil des IARC-Gremiums zu widerlegen. 12 von 16 Mitgliedern in dieser Gruppe hätten zuvor als Berater für Monsanto gearbeitet oder waren zeitweise beim Konzern beschäftigt, heißt es in dem Bericht. Bei Monsanto heißt es dazu, die Panel-Mitglieder seien allesamt profilierte Experten auf ihrem Fachgebiet. Darüber hinaus kritisiert der Bericht Interessenkonflikte auch bei Autoren von anderen industriefinanzierten Studien.

Dass die Hersteller Studien machen, um zu beweisen, dass von ihren Produkten keine Gefahr ausgeht, verlangt das Gesetz. Für eine Zulassung von Chemikalien ist das eine wichtige Voraussetzung. Auffällig ist bei Glyphosat jedoch die Diskrepanz zwischen unabhängigen Studien und jenen der Industrie. Während letztere zum Ergebnis kommen, das meistverkaufte Pestizid der Welt sei relativ unbedenklich, sieht eine zunehmende Zahl unabhängiger Forscher das ganz anders.