6. Dezember 2017, 20:30 Uhr Geheimdienste Der lange Arm des BND in die Wirtschaft









Geheimes Privatarchiv zeigt: Der 2013 verstorbene Berthold Beitz, mächtigster Wirtschaftsführer der jungen Bundesrepublik, war lange Zeit in engstem Austausch mit dem berüchtigten Agenten Reinhard Gehlen.

Von Willi Winkler und Uwe Ritzer

Politik kann viele Formen annehmen, und sie muss keineswegs allein von Politikern betrieben werden, manchmal verständigt man sich auch im kleinen Kreis über die großen Linien. "Herr BEITZ [VON] der Firma KRUPP hat dem BND in der Vergangenheit mehrfach hervorragende Dienste geleistet", heißt es in einem als "geheim!" gestempelten Vermerk für den Staatssekretär des Kanzleramts.

Der BND ist keine Firma, sondern der Bundesnachrichtendienst, Herr Beitz auch kein x-beliebiger Handlungsreisender, der mit diesem Empfehlungsschreiben in eine andere Firma weggelobt werden müsste, sondern es geht um keinen Geringeren als Berthold Beitz, Generalbevollmächtigter jener weltbekannten Firma Krupp und seinerzeit ein überaus einflussreicher Wirtschaftsführer. 1959, als der Vermerk für Staatssekretär Hans Globke entsteht, ist Krupp allein schon aus wirtschaftlichem Interesse an einer eigenständigen Politik interessiert. Beitz betreibt sie, und der deutsche Auslandsgeheimdienst hilft, wo er nur kann.

Im Jahr zuvor hat Bundeskanzler Konrad Adenauer heftige "Zweifel an der nationalen Zuverlässigkeit" des Krupp-Managers geäußert, als der es wagte, ohne Rücksprache mit der Bonner Regierung nach Moskau und Warschau zu reisen. Diesmal geht es um ein anderes Land im Ostblock, um den zweiten deutschen Staat, der sich ebenfalls hinter dem Eisernen Vorhang befindet und deshalb nur in Anführungszeichen wahrgenommen werden darf, die "DDR". In Europa herrscht in diesen Jahren der Kalte Krieg. Wer mit den feindlichen Staaten auf der anderen Seite diplomatische Beziehungen aufnimmt, dem kündigt Bonn die Völkerfreundschaft, wer wie Beitz als Deutscher mit den Kommunisten drüben verhandelt, verstößt gegen den nationalen Konsens Westdeutschlands.

"...legt naturgemäss größten Wert darauf, daß seine Verbindung zum BND nicht bekannt wird."

Der Essener Unternehmer kann jedoch auf einen ebenso mächtigen wie unwahrscheinlichen Verbündeten zählen, auf den BND-Präsidenten Reinhard Gehlen, der den für Globke bestimmten Vermerk unterschrieben hat. Das Kanzleramt möchte Beitz die anstehende Reise untersagen, der BND dagegen befürwortet sie. "Der BND wäre dringend daran interessiert", notiert Gehlen für den Staatssekretär, "daß ein von Herrn BEITZ beabsichtigter Besuch der Leipziger Messe zur Klärung verschiedener Fragen stattfindet."

Als er am 19. November 1974 vor dem geheimen Untersuchungsausschuss des Bundestages auch zu seiner Verbindung mit Beitz befragt wird, bestätigt der inzwischen pensionierte BND-Präsident Gehlen, dass die Kontakte zwischen ihnen sehr "intensiv" gewesen seien. Wie intensiv sie waren, zeigen die Akten aus Gehlens Nachlass, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden sind (SZ vom 2./3. Dezember 2017). Geheimpolitik wurde keineswegs nur im 18. Jahrhundert betrieben, sondern auch noch in der Bundesrepublik.

Der mächtige Konzernchef Beitz, der 2013 kurz vor seinem 100. Geburtstag starb, ist eine der zahlreichen, streng geheimen "Sonderverbindungen", die Gehlen und sein Dienst mit Politikern, Journalisten und allen möglichen einfluss- oder wenigstens kenntnisreichen Personen pflegten. Im BND-Hauptquartier in Pullach wurde der jagdbegeisterte Beitz unter dem Decknamen "Falk" geführt, die Kontakte mit ihm sind auf vielen hundert Seiten dokumentiert. Zum größten Teil handelt es sich dabei um politische Einschätzungen, die Beitz von einem Journalisten für sich erstellen ließ und die sogleich nach Pullach weitergereicht wurden. Dazwischen finden sich zahlreiche Vermerke, Treffberichte, Einschätzungen, Briefe. Man kennt sich, man versteht sich bestens.