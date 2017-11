8. November 2017, 10:11 Uhr Contra Mitbringsel Bringt Zeit mit, kein Zeug









Feedback

Wer Freunde einlädt, freut sich, wenn sie kommen. Mehr braucht es nicht, findet unser Autor - im Gegensatz zur Kollegin, die ungern ohne Mitbringsel dasteht. Eine Gegenüberstellung.

Von Max Scharnigg

Für Geschenke gibt es zwei richtige Zeitpunkte: Wenn man etwas Schönes sieht und dabei sofort an jemanden denken muss. Oder wenn man sagen möchte: Ich mag dich. Das kann man aber auch mal mit Worten versuchen.

Pflichtschuldiges Schenken ist meistens das Gegenteil solcher Momente, deswegen sind Geschenkübergaben oft so verkrampft ("Soll ich gleich auspacken?" - "Kannst auch später." - "So schönes Papier." - "Naja, nur was Kleines." - "Nanu, das ist ... eine Holzkugel?" - "Ja, ein japanisches Geschicklichkeitsspiel." - "Ach, wart ihr in Tokio?" - "Nein." - "Toll.").

Wenn man an bestimmten Terminen Zwangsabgaben entrichten muss, merkt man den Geschenken oft an, dass sie aus Not und nicht aus Freude gekauft wurden. Mitbringsel sind die ungeliebten und unterfinanzierten kleinen Geschwister der Geschenke. Schon das Wort! Substantivierungen mit angehängtem -sel sind selten besonders beliebt: Überbleibsel, Anhängsel, Geschreibsel - immer irgendwie minderwertig und überflüssig.

Aber von vorne. Wenn ich jemanden zum Essen einlade, ist die Einladung ein Kompliment, ich möchte diese Menschen bei mir haben. Was ich dafür erwarte ist: eine freudige Zusage. Von diesem Moment an sollen sich meine Gäste auf den Abend freuen und die Zusage keine Minute bereuen. Ich will nicht, dass sie zwei Tage vor dem Termin unruhig werden, weil sie glauben, ich bräuchte eine Wiedergutmachung.

Schon vergessen? Es war meine freiwillige Idee, sie einzuladen. Ihr Besuch ist keine Störung, über die ich hinweg getröstet werden muss. Ich habe weder ihren neurotischen Hund zwei Wochen gehütet, noch habe ich eine Niere gespendet. Das wären Freundschaftsdienste, die eine Gegenleistung überlegenswert machen.

Für ein Abendessen und ein bisschen Wein muss ich weder materiell noch mental entschädigt werden. Sensible Gastgebernaturen (oder Profis) beleidigt man sogar eher. Schließlich, Kellnern und Pizzaboten gibt man ein Trinkgeld, aber doch nicht Freunden. Und was soll das für eine unentspannte Höflichkeit sein, die alle Beteiligten in Nöte stürzt?

Bei der ewigen Frage etwa, was als Mitbringsel angemessen ist ("Nur Wein? Oder doch was Richtiges? Noch ein Buch? Irgendwas für die Kinder? Dann wird's aber langsam viel ..."). Irgendwann in dieser Spirale fängt man an, Aufwand und Nutzen gegeneinander aufzurechnen und das hat dann nichts mehr mit einem netten Abend zu tun. Wir gehören nicht zu einer Kultur, in der das Gastgeschenk ein festes Ritual und sinnentleerter Reflex ist. Gut so.

Wann hat man sich als Gastgeber nach einem gelungenen Abend je gesagt: "Oh, Birte und Richard haben gestern keine nette Kleinigkeit mitgebracht, ich bin verstimmt!" Nie! Schon eher ist man verstimmt, wenn man am Morgen nach dem Fest vor einer Anrichte voller schlecht kaschierter Banalitäten steht. So sehen mich meine Freunde? Eine Flasche Orvieto Classico, Ostfriesische Teemischung und fruchtige Duftkerzen? Hättet ihr geschwiegen!