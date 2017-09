15. September 2017, 11:36 Uhr Youssoufa Moukoko Der 12-Jährige, über den Fußballdeutschland staunt









Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Am Mittwoch sorgte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Unter-16-Jährigen im Lindenstadion des Tiroler Städtchens Hippach für Aufsehen. Der 2:1-Sieg im Testspiel gegen Gastgeber Österreich hätte unter normalen Umständen keiner allzu großen Aufregung bedurft, doch indem der zentrale Stürmer Youssoufa Moukoko gleich bei seinem Startelf-Debüt für eine Junioren-Nationalmannschaft beide deutschen Tore - und das auch noch in den ersten 24 Minuten - erzielte, wurde eine Debatte um den Nachwuchsspieler von Borussia Dortmund weiter befeuert.

Moukoko hat in der vergangenen Saison in 21 Spielen für Dortmunds U15-Mannschaft 33 Tore geschossen und jüngst in fünf Spielen für die U17 des Klubs in der B-Junioren-Bundesliga 13 Tore. Der robuste Kameruner mit deutschem Pass wäre schon dann ein Fußball-Phänomen, wenn er nur genauso alt wäre wie seine 15-jährigen und physisch ebenbürtigen Kameraden im Junioren-Nationalteam - doch laut seinem Pass ist Moukoko erst zwölf. Das taucht seine Leistungen noch einmal in ein ganz anderes Licht.

Nach Absprache mit dem BVB gibt Moukoko keine Interviews

Moukoko war nach dem Spiel in Tirol der meistfotografierte Spieler und wäre auch der meistinterviewte gewesen, wenn man ihn den Medien zum Gespräch vorgestellt hätte. Doch nach Absprache mit seinem Klub Borussia Dortmund nahm der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seinen aktuell wie historisch jüngsten Nationalspieler (selbst alle U15-Spieler sind älter) aus dem Fokus. Man fürchtet, er nehme sonst Schaden an einer Debatte, die sich nicht nur um seine enorme Qualität dreht, sondern auch um die Glaubwürdigkeit seines Alters.

Moukoko wurde dem Vernehmen nach im November 2004 in Kameruns Hauptstadt Jaunde geboren. Sein Vater Joseph, in Hamburg heimisch, sagt, er habe die Geburt damals gleich beim deutschen Konsulat in Jaunde angemeldet und besitze deswegen eine deutsche Geburtsurkunde. Moukoko wuchs in Kamerun bei den Großeltern auf, kam vor drei Jahren nach Hamburg und spielte Fußball beim FC St. Pauli. Im Sommer 2016 wechselte er zu Borussia Dortmund. Die Hamburger Agentur 'Sports United' führt ihn in ihrem Fußballer-Repertoire.

Die Jugendordnung des DFB verbietet den Einsatz eines Jugendspielers in der Mannschaft einer höheren Altersklasse nicht. Moukoko darf in der U17 des BVB spielen. Herausfordernder könnte es für ihn werden, wenn die B-Jugend-Fußballer in drei, vier Jahren in jenes Alter kommen, in dem sie für die Amateure oder die Profis des Klubs interessant werden, denn dann ist Moukoko erst 15 und bräuchte, um in einem Männerteam eingesetzt zu werden, eine besondere Genehmigung vom Landesverband. Dass freilich auch dies kein Problem werden muss, zeigt die Historie. Bei den BVB-Profis spielt in Nuri Sahin jener Fußballer, der bis dato als Jüngster in der Bundesliga zum Einsatz kam. Im August 2005 war Sahin 16 Jahre, elf Monate und einen Tag alt, als er debütierte. Moukoko wird diesen Rekord vielleicht unterbieten.