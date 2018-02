12. Februar 2018, 05:56 Uhr Winterspiele in Pyeongchang Heftiger Wind bedroht Olympia









Nach der Männer-Abfahrt muss bei den Winterspielen in Südkorea auch der Riesenslalom der Frauen verschoben werden - der Wind weht einfach zu stark.

Im Slopestyle-Finale der Frauen herrschen teilweise irreguläre Bedingungen, viele Starterinnen stürzen.

Von Johannes Knuth , Yongpyong

Der Übeltäter gab kurz Ruhe. Für einen Moment meinte man sogar, alles sei gut. Dann rollte der nächste Schwung heran. Der Wind schickte eine Böe durch den Zielraum von Yongpyong, die es in sich hatte, sie drückte all jenen Schnee und Kälte ins Gesicht, die sich ihr in den Weg stellten. Die minus 14 Grad, die das Thermometer auswies, fühlten sich jetzt an wie minus 54.

Kurz darauf fiel eine Kamera vom Stahlgerüst, klatschte rund fünf Meter in die Tiefe; ein Mitarbeiter einer TV-Crew stand wenige Meter daneben. Es zeigte noch mal, wie richtig diese Entscheidung gewesen war: dass sie den olympischen Riesenslalom der Frauen am Montag längst abgesagt hatten.

Rebensburg bleibt in der Gondel sitzen

"Wir hätten keine Chance auf ein faires Rennen gehabt, es geht um Olympia. Diese Entscheidung ganz in der Früh zu treffen, finde ich sehr gut", sagte Jürgen Graller kurz darauf, der Cheftrainer der deutschen Frauen. Seine Fahrerin Viktoria Rebensburg, eine der Favoritinnen, ergänzte: "Es ist schade, ich wäre wirklich sehr gerne ein Rennen gefahren. Aber wichtig ist, dass die Bedingungen gut sind und fair für alle." Sie war auf dem Weg zum Berg, in der Gondel, als sie von der Absage erfuhr. Rebensburg blieb also sitzen und fuhr mit derselben Kabine wieder ins Tal.

Die Organisatoren schoben den Riesenslalom kurz nach der Absage auf den Donnerstag, der erste und zweite Lauf finden vor bzw. nach der Abfahrt der Männer statt, die bereits am Sonntag dem Wind zum Opfer gefallen war. Die größten deutschen Alpin-Hoffnungen treten nun also an einem Vormittag an, erst die erstarkten Abfahrer, dann Rebensburg. Das ist zumindest der Plan.

Organisatorisch ist das (noch) kein Problem, zwei Rennen an einem Tag gab es bei Olympia immer wieder, zuletzt 2006 in Turin. Das Programm in Pyeongchang ähnelt jetzt einem Wochenende im Weltcup, an dem mehrere Rennen dicht hintereinander geknüpft sind. Auch die Fahrer kennen das, die Technikerinnen etwa, die nun am Mittwoch Slalom und am Donnerstag Riesenslalom fahren. Rebensburg, die nicht im Slalom startet, ist gegenüber Doppelstarterinnen wie der Amerikanerin Mikaela Shiffrin freilich noch mehr im Vorteil.

"Wahrscheinlich werden wir erst mal ein bisschen frei fahren", sagte Graller über den weiteren Fahrplan seiner Fahrerin, "relativ gemütlich das Ganze angehen." Rebensburg wirkte ebenfalls recht gemütlich, sie kennt das Warten ja von ihren Dienstreisen zu den schnellen Disziplinen, die wegen Streckenlänge und Tempo wetteranfälliger sind. "Witzigerweise habe ich heute extrem gut geschlafen, das war vor den letzten Riesenslaloms nie der Fall", sagte sie. Sie sei zumindest gut erholt.