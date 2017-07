3. Juli 2017, 11:26 Uhr Wimbledon Die Weltspitze quält sich









Die Weltranglistenersten Angelique Kerber und Andy Murray hoffen auf die berühmte Atmosphäre von Wimbledon, um zu alter Stärke zu finden.

In den Tagen vor dem Turnierbeginn geben sie allerdings ein Bild des Jammers ab - ihre Spitzenpositionen wackeln bedenklich.

Von Barbara Klimke, London

Falls den Botanikern in Oxford und Cambridge eines Tages die Themen ausgehen sollten, könnte es sinnvoll sein, sich mit den Wunderkräften von Weidelgras zu beschäftigen. Diese Rasensorte, lolium perenne, wird auf den Tenniscourts von Wimbledon angepflanzt und zeichnet sich, wie der Obergärtner gern bestätigt, durch enorme Rutsch- und Trittfestigkeit aus. Gewissenhaft gemäht und gegossen, garantiert lolium perenne einen robusten Wuchs der Halme sowie eine verlässliche Absprunghöhe für Filzbälle aller Art.

Wissenschaftlich gänzlich unerforscht ist bis heute allerdings, was es mit der Heilwirkung dieses Weidelgrases auf sich hat. Möglicherweise sind es die Grashalme allein; möglicherweise ist es auch die Wechselwirkung, die sie mit Gummisohlen im Mikroklima des Center Courts eingehen: Jedenfalls glaubt Andy Murray, der Titelverteidiger der Championships und die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste, fest daran, dass sein Hüftleiden so gut wie kuriert ist, sobald er am Montag um 14 Uhr den heiligen Wimbledon-Rasen betritt.

Die Hüfte quält Murray schon länger

Ein Bild des Jammers hatte Murray, 30, in den vergangenen Tagen abgegeben, wann immer er sich auf den Trainingsplätzen neben der Anlage an der Church Road mit seinen Sparringspartnern maß. Er hielt sich zwischen den Ballwechseln die Hüfte, lehnte die Hand aufs Knie oder stützte sich schmerzgeplagt auf der Netzkante ab. Sogar ein Show-Match im nahegelegenen Hurlingham Club in Fulham, auf der anderen Seite der Themse, sagte er ab.

"Ich war ein bisschen besorgt", erzählte der zweimalige Wimbledonsieger am Sonntag. Allzu oft sei es ihm noch nicht passiert, dass er derart gehandicapt in ein so wichtiges Grand-Slam-Turnier ging. Die Hüfte quält ihn schon seit einiger Zeit, er kennt die Beschwerden seit seinen Jugendtagen: "Es ist stressig, wenn man ein paar Tage nicht trainieren kann, wenn man sich so gut wie möglich vorbereiten will und das unmöglich ist", sagte er. Inzwischen wächst aber die Zuversicht, dass er die Erstrundenpartie gegen Alexander Bublik übersteht, einen 20 Jahre alten Qualifikanten aus Kasachstan, der 133 Plätze hinter ihm in der Rangliste notiert ist. Zwar ist Murray überzeugt, dass es bei Grand-Slam-Turnieren "niemals einfache Spiele gibt", schon gar nicht, wenn man als Branchenprimus die Erwartungen der gesamten britischen Tennisnation auf sich lasten spürt. Aber er hat beschlossen, dieses erste Match auf dem federnden Wimbledonrasen, den er wie seinen eigene Wohnzimmerteppich kennt, ausschließlich positiv zu sehen: "Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich da am Montag wohlfühlen kann." Danach werde man weitersehen.

Murray ist nicht der Einzige, der in diesen Tagen auf die lindernde Wirkung der acht Millimeter kurz geschnittenen Grünflächen im Süden Londons vertraut. Auch seine Kollegin Angelique Kerber, die Nummer 1 im Frauen-Wettbewerb, spricht über Wimbledon so salbungsvoll wie englische Kurgäste über die Römischen Bäder von Bath - nur ohne das dortige, leicht modrig schmeckende Heilwasser zu erwähnen. "Ich habe hier immer gut gespielt. Ich liebe es, auf Gras anzutreten. Ich kenne mich hier gut aus, ich finde es schön, dass man in der Nähe der Anlage wohnen kann", schwärmt sie: "Ich fühle mich wohl hier."