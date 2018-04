20. April 2018, 06:49 Uhr Türkischer Fußball Istanbuler Pokalderby nach Ausschreitungen abgebrochen

Weil ein Trainer von einer Sitzschale am Kopf getroffen wird und Fans randalieren, kann die Partie Fenerbahce gegen Besiktas Istanbul nicht zu Ende gespielt werden.

Das mit Spannung erwartete Rückspiel der beiden Stadtrivalen Fenerbahce und Besiktas Istanbul im Halbfinale des türkischen Fußball-Pokals ist nach etwa einer Stunde wegen Zuschauer-Ausschreitungen abgebrochen worden. Nachdem Gäste-Trainer Senol Günes in aufgeheizter Atmosphäre von einer Sitzschale am Kopf verletzt worden war und sich ärztlich versorgen lassen musste, zog sich das Team von Besiktas geschlossen in die Kabine zurück und wurde von Einsatzkräften der Polizei abgeschirmt.

Günes wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das Halbfinal-Rückspiel wurde nach 20-minütiger Unterbrechung beim Stand von 0:0 endgültig abgebrochen. Bereits vor dem Zwischenfall mit Günes in der 59. Minute hatten Fenerbahce-Fans gegnerische Spieler mit Gegenständen beworfen und beleidigt. Besiktas war zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt unterwegs: Abwehrspieler Pepe hatte in der 30. Minute die Rote Karte gesehen.

Schon im Hinspiel, in dem sich beide Teams 2:2 getrennt hatten, hatte es wegen der unfairen Spielweise beider Mannschaften drei Feldverweise gegeben. Im Rückspiel zeigte der Referee schon nach 30 Minuten die Rote Karte gegen Besiktas-Verteidiger Pepe. Sein Teamgefährte Ricardo Quaresma wurde von hitzigen Anhängern bei der Ausführung eines Eckballs von einem Schlüsselbund getroffen.

Die Partie wird nun höchstwahrscheinlich für Besiktas gewertet werden, das nach dem 2:2 im Hinspiel somit am Grünen Tisch ins Finale gegen Akhisar Belediyespor einziehen würde. Das Endspiel findet am 14. Mai in Diyarbakir statt.