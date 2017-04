4. April 2017, 10:25 Uhr TSV 1860 München "Ich wusste nicht, dass es hier einen weiteren Fußballverein gibt"









Ian Ayre, der neue Geschäftsführer aus England, will den TSV 1860 München zurück zu alter Größe zu führen.

Bei seiner Vorstellung gibt er gleich mal dem FC Bayern eins mit.

Ansonsten klingen Ayres Aussagen wesentlich realistischer als die von anderen 1860-Protagonisten.

Von Christoph Leischwitz

Von einem Schwarz-Weiß-Foto blickte Peter Grosser skeptisch in Richtung des provisorisch aufgebauten Podiums. Dort rief Peter Cassalette, der Präsident des TSV 1860 München, am Montag nicht weniger aus als einen "historischen Moment". Grosser, der Kapitän der historischen Meistermannschaft der Löwen von 1966, starrte von der Wand aus mit der Schale über dem Kopf hinüber zu Ian Ayre, dem neuen Boss aus England, der nicht weniger vorhat, als den TSV 1860 zurück zu alter Größe zu führen.

Es war kein Zufall, dass der Fußball-Zweitligist den neuen Geschäftsführer im ehrwürdigen Grünwalder Stadion vorstellte. Ihn an solch einem Ort zu präsentieren, das ist so, als würde die SPD den Wahlkampf-Auftakt in einer früheren Kohlezeche feiern: Das eigene Image soll über die Nostalgie aufgefrischt werden. Nun war der 53 Jahre alte Ayre zwar bis vor Kurzem kein Sechzig-Fan, aber im Gegensatz zu anderen wichtigen Figuren im Verein besitzt er einen fußballerischen Hintergrund.

Er ist nach eigener Aussage 1000 Meter entfernt von der Anfield Road aufgewachsen, an der das Stadion des FC Liverpool steht. Zehn Jahre lang hat er zuletzt als Vorstandschef der "Reds" gearbeitet, und er hat diesen großen Verein ein Stück weit deutsch gemacht: durch die Verpflichtungen von Emre Can und Trainer Jürgen Klopp.

Sein Name wird "air" ausgesprochen - "wie die Luft, die wir atmen"

Jetzt geht Ayre selbst nach Deutschland, in die zweite Liga. Die Historie von 1860 sei ein Grund gewesen, auf der Suche nach einer "neuen Herausforderung" hierher zu kommen, sagt Ayre. Sein Name wird übrigens "air" ausgesprochen, "wie die Luft, die wir atmen", sagte er auf Englisch.

Geholt wurde Ayre von Löwen-Investor Hasan Ismaik, schon vor einem Jahr war die Idee geboren worden. Ayre löst nun den studierten Maschinenbauer Anthony Power ab, der vor seinem 1860-Intermezzo nichts mit Fußball zu tun hatte und jetzt im Ismaik-Umfeld in die zweite Reihe rückt.

Blitzlichtgewitter: Ayre trifft ein paar Minuten zu früh an der Stadiongaststätte ein, er unterhält sich erst einmal mit Cassalette und Power. Er muss noch warten, denn Ismaik lässt sich entschuldigen, er wird sich verspäten. Kurz schweift Ayres Blick über das Spielfeld. Kürzlich hatte der Investor Ismaik den Emanzipierungsprozess weg vom FC Bayern mal wieder zum Thema gemacht, indem er sagte, er wolle das Sechzgerstadion, wie die Fans es nennen, umbauen und erheblich vergrößern lassen (dass die Stadt, der das Stadion gehört, dabei mitmacht, gilt als ausgeschlossen).