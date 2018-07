17. Juli 2018, 10:27 Uhr Tour de France Degenkolb schreibt die kitschigste Geschichte

Vor drei Jahren gewann John Degenkolb Paris-Roubaix - jetzt holt er sich hier seinen ersten Tour-Etappen-Sieg.

Seit 2015 musste er einige harte Rückschläge verkraften, unter anderem einen heftigen Unfall, nach dem ihm fast ein Fingerglied amputiert worden wäre.

Er ist damit der erste Deutsche, der bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt einen Tagessieg erringen konnte.

Von Johannes Knuth , Annecy

John Degenkolb saß vor eineinhalb Wochen auf der Terrasse eines Hotels in der Nähe von Cholet, rote Mohnblumen, Pool, in der Ferne die sanften Hügel der Vendée. Es war ein wunderbarer Ort, um einen dreiwöchigen Frankreich-Urlaub einzuläuten, aber Degenkolbs Equipe hatte sich dort natürlich niedergelassen, um sich auf die nahende, dreiwöchige Schinderei bei der Tour de France zu präparieren. Der 29-Jährige war guter Dinge, dass es diesmal endlich klappen würde mit dem einen Etappensieg in Frankreich, der ihm in den vergangenen Jahren noch immer irgendwie entglitten war.

Eine Etappe ist ja das größte Versprechen, das die Tour den meisten Fahrern machen kann, sie rückt die Sieger für mehr als einen Tag ins Licht, ob Helfer, Ausreißer, Kapitän. "Jeder Rennfahrer hier ist bei mindestens 99 Prozent, das macht es natürlich unheimlich schwer", sagte Degenkolb. Aber der größte Bonus sei der öffentliche Zuspruch. Ein Etappensieg "macht dich in Frankreich unsterblich", sagte Degenkolb, und in Deutschland, da wird man zumindest so ein bisschen legendär.

Mehr Kitsch als alle Folgen von Oprah Winfrey zusammen

Eineinhalb Wochen und neun Etappen sind bei dieser 105. Tour seitdem absolviert, und falls es tatsächlich irgendwelche metaphysischen Instanzen geben sollte in diesem Sport - man muss sie jetzt doch mal ernsthaft, pardon, ins Gebet nehmen. Dass die Radsport-Götter ein Rührstück inszenieren würden - okay. Dass es um einen gewissen John Degenkolb aus Gera geht, der 2015 Paris-Roubaix gewann, die größte und fieseste Eintages-Schinderei, die sein Sport hergibt, der dann ein Jahr später schwer verunfallte, Glück hatte, weitermachte, auch, weil er unbedingt eine verflixte Etappe beim größten Radrennen der Milchstraße gewinnen wollte - auch gut.

Aber dass Degenkolb seine Sehnsucht nun ausgerechnet bei der Tour-Etappe nach Roubaix stillte, wo er sich vor drei Jahren in den Geschichtsbüchern seines Sports eingeschrieben hatte? Das war alles viel zu kitschig, selbst für den Radsport, der mehr Possen und Dramen produziert hat als alle Talk-Folgen von Oprah Winfrey und Arabella Kiesbauer zusammen.

Aber es hilft ja nichts, am Sonntag hat sich all das so vollendet, auf der Zielgeraden in Roubaix. Nach 160 Kilometern durch den Nordosten Frankreichs, nach einem chaotischen Tag im Dreck, nach 22 Kilometern übers Kopfsteinpflaster, die manchmal so intakt wirken wie die historische Hauptstraße Pompejis, zwei Jahrtausende nach dem Vulkanausbruch. Die Tour, die dieses Spektakel bewusst gewählt hatte, um das Klassement früh aufzuwirbeln, bekam ihren Höllenritt. Der Australier Richie Porte stürzte, gab auf (allerdings weit vor den Kopfsteinpflastern), Rigoberto Uran verlor eineinhalb Minuten auf die Favoriten.

Andere, wie Romain Bardet, Chris Froome und Mikel Landa stürzten und verloren einige Nerven, bevor es am Dienstag in die Alpen geht. Degenkolb, der diese Plackerei liebt, setzte sich 40 Kilometer vor dem Ziel mit zwei Gefährten ab - Gelb-Träger Greg Van Avermaet und Yves Lampaert - und als der Deutsche auf der Zielgeraden den Spurt eröffnete, war klar, dass ihn diesmal niemand aufhalten würde. Etappensieger, nach sechs zweiten Plätzen - "es ist wirklich unglaublich, ich fühle pure Freude", sagte Degenkolb. "Ich habe superschwere Zeiten hinter mir, so viel durchgemacht." Die Tränen waren längst von allein gekommen.