18. Oktober 2017, 14:03 Uhr Tennis Boris Becker, der Tenniskanzler

Lässig in Ismaning: Boris Becker steht Rede und Antwort in seiner Funktion als "Head of Men's Tennis".









Feedback

Kopf des deutschen Männer-Tennis zu sein, sei eine "Herzensangelegenheit", versichert Boris Becker in Ismaning.

Doch auch der frühere Wimbledonsieger wird nicht zaubern können.

Von Gerald Kleffmann , Ismaning

Um kurz vor elf Uhr trat Achim Fessler ans Mikrofon, der Pressechef des Bayerischen Tennis-Verbandes bat um Entschuldigung. Es gebe eine Verzögerung. Boris Becker sitze aber schon im Auto und sei gleich da. Der Talkgast, von seinem Wohnort London eingeflogen, trudelte 20 Minuten später ein, offiziell diesmal in seiner Funktion als Head of Men's Tennis des Deutschen Tennis-Bundes (DTB), aber anhand des Medienaufkommens war wieder mal klar: Das größte Amt, das Boris Becker bekleidet, ist es, Boris Becker zu sein. Gerade in diesen Zeiten, in denen er sich wegen Schulden in zigfacher Millionenhöhe in England und auch in der Schweiz verantworten muss, lockt er bei jedem Auftritt viele an, die auf irgendetwas hoffen, einen Kommentar etwa, um seine persönliche Drama-Geschichte weiterzudrehen.

"Sein Name zieht"

40 Akkreditierungen waren verteilt worden, an Zeitungen, TV- und Radiosender, Nachrichtenagenturen, Fotografen, Online-Dienste; auch Förderer der in dieser Woche hier stattfinden Veranstaltung namens Wolffkran Open, einem Challenger-Turnier um 43 000 Dollar Preisgeld, drängten sich ins Klubhaus. "Sein Name zieht", sagte Peter Aurnhammer, der Turnierdirektor, im Beruf Apotheker und als BTV-Vize für Leistungssport zuständig.

Seine Augen verrieten: Auch er war gespannt, wie das jetzt werden würde, bei der Podiumsdiskussion zum Thema "aktuelle Situation im deutschen Männertennis". In der Grünfleckstraße 1 nördlich von München hätten sie nie gedacht, dass ein Andrang dieser Art herrschen würde. Ein Werbecoup, der zustande kam, weil Becker seine neue Aufgabe ernst nimmt. "Für das Turnier ist diese Resonanz gut", ahnte Aurnhammer, ehe er sich zu Becker, DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard, Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann und Profi Yannick Hanfmann für die Debatte in Position begab.

Um die wenig überraschende Pointe vorwegzunehmen: Natürlich hat Becker nichts zu seiner privaten Lage und dem laufenden Insolvenzverfahren gesagt, Fragen waren auch nicht gestattet, was möglicherweise einer jungen Dame eines Fernsehsenders, in dem gerne über Klatsch berichtet wird, das Konzept vermasselte. Nach einer offenbar spontanen (und gar nicht so schlechten) Ersatz-Frage, wie sehr sich Becker früher einen Berater gewünscht hätte, wie er es heute für Talente, Jungprofis und Verbandstrainer mit seinem neuen Amt sein will ("ich hatte hervorragende Berater"), musste sie sich einen aus schlagzeilentechnischer Sicht für sie eher langweiligen Teil bis zum Schluss anhören.