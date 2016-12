27. Dezember 2016, 14:28 Uhr Sportjahr 2016 Teamgeist lässt sich nicht dopen









Das Sportjahr 2016 war geprägt von Dopingvergehen. Dennoch kann der Sport noch etwas vermitteln: Zusammenhalt lohnt sich.

Kommentar von Saskia Aleythe

An dieser Stelle könnte eine Zahl stehen. Die Zahl der Athleten, die in jüngster Vergangenheit als Doper aufgeflogen sind, andere im Wettbewerb um Medaillen gebracht haben, um große Momente, Sponsoren und eine erfolgreiche Zukunft. Mehr als 1000 russische Athleten bezifferte etwa der zweite McLaren-Report, sie sollen zwischen 2012 und 2014 ins staatliche Betrugssystem involviert gewesen sein. Mehr als 1000, sind das dann 1500, 2000, 5000?

Die Zahl ist egal. Weil sie ohnehin schon viel zu hoch ist. Weil das Problem viel größer ist, über Russland hinaus, es reicht in den Rest der Welt, es reicht in die Gremien des Weltsports, in denen Kronzeugen bestraft und Täter offensichtlich gedeckt werden.

Kronzeugen, Täter, Betrug, Strafe - wer über die Hackentricks und unglaublichen Weltrekorde hinaus die Sportwelt verfolgt, der findet kaum noch Trost in ohnehin beunruhigenden Zeiten. Dabei steht Sport in seiner natürlichsten Form schon immer für eine gute Sache: Kaum etwas ist gemeinschaftsstiftender, es braucht wenig mehr als Lust auf Bewegung und vielleicht noch einen Ball, um aus Fremden Teamkameraden zu machen. 2016 war ein Jahr des Betrugs, aber es war auch: ein Jahr des Teamgeists.

Es ist Mitte Januar 2016, als sich 16 Männer auf den Weg nach Polen machen, sie sind sorgsam ausgewählt: die besten Handballer Deutschlands. Trostlose Jahre liegen hinter dem Sport: 2014 waren sie bei der EM gar nicht dabei, nun sollen lauter Anfang-Zwanziger dem Deutschen Handballbund aus der Patsche helfen. Bundestrainer Dagur Sigurðsson fallen vor dem Turnier etliche Spieler aus: Kapitän Uwe Gensheimer hat's an der Wade, Kreisläufer Patrick Wienczek im Knie, auch der fleißige Torewerfer Patrick Groetzki muss passen. Am Ende stehen 16 Handballer im Kader, von denen 14 noch nie eine EM absolviert haben.

Auch während des Turniers verletzen sich immer mehr Spieler, Sigurðsson muss sich Neues einfallen lassen, ständig andere Sportler miteinander zusammenbringen. "Wir leben nicht von Stars, sondern vom Teamgeist", sagt er. Und das tun sie dann tatsächlich: Die deutsche Abwehr fasst so schnell Vertrauen in sich und den jeweiligen Nebenmann, dass Spanien im Finale erst nach elf Minuten ein Tor aus dem Feld gelingt. Am Ende werden die Debütanten Europameister.