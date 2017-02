12. Februar 2017, 12:21 Uhr Premier League FC Liverpool ist wieder da









Nach dem schlechtesten Jahresauftakt seit 20 Jahren gewinnt Liverpool wieder ein Spiel.

Das Team von Jürgen Klopp tut sich gegen Topteams wie Tottenham einfach leichter. Liverpool siegt mit 2:0.

Von Sven Haist, Liverpool

Am Abend der Versöhnung ließ es sich Jürgen Klopp nicht nehmen, als Letzter das Spielfeld zu verlassen. Jeder seiner Spieler bekam eine Umarmung. Auch bei den Fans bedankte er sich für die Unterstützung: Ein paar Mal wuchtete er seine rechte Faust in Richtung Tribüne in die Luft. Es sollte bedeuten: Der FC Liverpool ist wieder da!

Diese Botschaft ist notwendig geworden, weil das 2:0 gegen den direkten Konkurrenten Tottenham Hotspur erst der erste Premier-League-Erfolg in diesem Jahr für Liverpool ist. 42 Tage hatte es gedauert, in dieser Zeit ist Liverpool von Rang zwei auf Rang sechs abgerutscht. "Wir mussten eine Reaktion zeigen - und die war perfekt. In der ersten Halbzeit war es eine überragende Leistung von uns in der Offensive", sagt Klopp. Die Bilanz gegen die Topteams aus London und Manchester kann sich unter seiner Leitung durchaus sehen lassen: in 16 Duellen gab es nur eine Niederlage. Auch deswegen ist zumindest der Anschluss an die Qualifikationsplätze zur Champions League nun wiederhergestellt.

Vor der Partie verlangte Klopp von seinem Team eine Leistung, die Anfield lächeln lässt - und genau das passierte. Liverpools temporeicher Fußball war der bessere an diesem Samstag. Das zeichnete sich früh ab: Innerhalb von zwei Minuten jagten Klopps Jungs Victor Wanyama und Eric Dier den Ball ab. Ehe ihre Mitspieler das eigene Tor sichern konnten, schoss Sadio Mané jeweils den Ball ins Netz (16./18.). "Liverpool verdient den Sieg total. Ich bin enttäuscht über unsere Leistung. Es ist schwer zu verstehen, warum uns anfangs die Aggressivität gefehlt hat", sagte Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino.

Klopps Team befreit sich nach dem schlechtesten Jahresauftakt seit 20 Jahren

Sein Pendant in der Trainerzone nahm das 1:0 gefasst entgegen, beim zweiten Treffer aber zündete Klopp sein gesamtes Jubelrepertoire, so als müsste er etwas aufholen. Zuletzt gab es ja auch nicht viel zu jubeln. Liverpool hatte in den vergangenen fünf Partien jeweils in der ersten Halbzeit überhaupt nicht getroffen. Die Statistik zeigte Klopp den schlechtesten Jahresauftakt seit zwei Jahrzehnten auf. Die Hoffnung auf den englischen Meistertitel ging in dieser Zeit kaputt, der FC Chelsea ist den Liverpoolern enteilt. "Das einzige, was wir gerade gewinnen können, sind Fußballspiele", sagt Klopp nach der beeindruckenden Darbietung: "Was würdet ihr denn denken, wenn ich sage, dass wir Chelsea einholen können? Sehr ambitioniert? Oder verrückt?"

Ein Geduldsspiel wie in der Vorwoche bei Kellerkind Hull City (0:2) drohte gegen Tottenham nicht, weil die Grundordnung des Gegners Liverpool entgegen kam. Die Spurs traten nicht mit einer Dreierkette in der Abwehr an, was Liverpool weniger Lücken bot, um die eigene Schnelligkeit und Technik einzusetzen. Das unterscheidet Klopps Team ja von den Branchenführern aus London und Manchester. Dort bieten sie nämlich Größen wie Diego Costa, Alexis Sanchez, Sergio Agüero oder Zlatan Ibrahimovic im Sturm auf, Klopps Team dagegen muss sich die Siege über das Kollektiv verdienen - wie Tottenham.

In keinem Moment kamen die jungen Spurs mit der emotional aufgeladenen Atmosphäre an der Anfield Road klar - im Gegensatz zu den Liverpooler Kollegen, die diese Stimmung gewohnt sind und daran wachsen. Bis Tottenham letztlich erstmals auffällig wurde, dauerte es denn auch bis zum Ende des Spiels. Am Seitenrand grätschte Harry Kane, das Idol der Spurs-Fans, Liverpools Rechtsverteidiger Nathaniel Clyne um. Ansonsten bestimmte Klopps FC Liverpool den Takt. Und so bleibt am Ende dieses Verfolgerduells in der Premier League nun nicht mehr das grübelnde Gesicht von Klopp zurück, sondern ein FC Liverpool, der seine Identität wieder gefunden hat. Und ein Jürgen Klopp, der seine Faust wieder in die Höhe reckt.