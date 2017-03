19. März 2017, 10:45 Uhr Premier League Gefangen in Melancholie









Feedback

Anzeige

Der FC Everton wollte immer best of the rest sein, also Siebter der Premier League.

Attraktiv macht das nicht, das wissen sie natürlich. Doch gerade wird es erstmals deutlich ausgesprochen - von Torjäger Romelu Lukaku.

Wie ernst Lukaku es mit seiner Klage meinte, machte er deutlich, indem er ein Angebot zur Vertragsverlängerung über den Sommer 2018 hinaus ablehnte.

Von Sven Haist

Liebevoll nennen die Fans des FC Everton ihre Heimat Grand Old Lady. Das Stadion an der Goodison Road, erbaut inmitten eines Arbeiterviertels im Jahr 1892, feiert im Sommer seinen 125. Geburtstag. Das Alter ging nicht spurlos an der Spielstätte vorüber, aber gerade das macht den Charme aus. An den weißen Stützpfeilern auf der Haupttribüne, die die Sicht aufs Spielfeld versperren, lässt sich ja zur Not vorbeischauen.

Auf den Rängen drehen die Evertonians gerne die Zeit zurück, um in Erinnerungen zu schwelgen. Sie singen Lieder über die von anderen Klubs unerreichten 114 Jahre in der höchsten englischen Liga. Oder über die Zeit, in denen ihr Stadion noch modern war, ihr Verein neun Meisterschaften gewann und in den Achtzigerjahren den Europapokal der Pokalsieger. Das Problem, das sie in Everton in diesem Frühjahr so schmerzlich wie lange nicht mehr spüren: Die fußballerische Zukunft, sie spielt woanders.

"Best of the rest", das reicht in Zukunft wohl nicht mehr

Das große Geld, das in den Neunzigerjahren die Premier League erreichte, hat Everton aus der Liste der Meisterschaftsanwärter geworfen. Der eigene Anspruch ist über die Jahre geschrumpft. Immerhin "best of the rest" wollten die Toffees sein, also Siebter der Tabelle. Hinter dem Nachbarn Liverpool sowie den Branchengrößen aus London und Manchester. Attraktiv macht das nicht, das wissen sie natürlich. Doch gerade wird es erstmals deutlich ausgesprochen.

Anzeige

Vor ein paar Tagen gab der belgische Stürmer Romelu Lukaku, wertvollster Profi in Evertons Kader und einer der besten Torjäger Englands, ein viel beachtetes Interview in der "Times". Er sagte: "Okay, Everton hat als Fußballverein eine große Historie. Aber wir möchten, dass die Fans über uns reden, statt über die Teams von damals." Wie ernst Lukaku es mit seiner Klage meinte, machte er deutlich, indem er ein Angebot zur Vertragsverlängerung über den Sommer 2018 hinaus ablehnte. Trotz eines offerierten Wochengehalts von mehr als 150 000 Euro.

Lukaku ist nicht der einzige Spieler mit Wechselgedanken. Auch Spielmacher Ross Barkley weigert sich, seinem Kindheitsklub die Treue zu schwören. Bereits im vergangenen Sommer ging der beste Verteidiger John Stones zu Manchester City. Die Frage ist nun: Weist Lukakus Vertragspoker darauf hin, dass der Klub in Melancholie stirbt und den Anschluss verpasst? Oder ist er ein Weckruf?