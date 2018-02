11. Februar 2018, 10:09 Uhr Olympia Sven Kramer herrscht auf dem Eis









Eisschnelllauf: Patrick Beckert ist in Pyeongchang deutlich hinter den Medaillenrängen über 5000 Meter geblieben. Der Erfurter lief am Sonntag in 6:17,91 Minuten auf Platz zehn, nachdem er vor vier Jahren in Sotschi Achter war. Moritz Geisreiter aus Inzell (6:18,34) belegte den zwölften Platz. Olympiasieger wurde zum dritten Mal in Serie der Niederländer Sven Kramer. Er lief im vorletzten Paar im direkten Duell gegen Beckert in 6:09,76 Minuten souverän die Siegeszeit. Er brach damit seinen olympischen Rekord von Sotschi und sorgte für das zweite niederländische Gold im zweiten Rennen im Gangneung Oval.

Weltrekordler Ted-Jan Bloemen aus Kanada hatte zuvor 6:11,61 Minuten vorgelegt und landete damit auf dem Silberrang. Bronze ging nach einem Foto-Finish im direkten Duell an den Norweger Sverre Lunde Pedersen, der nur um zwei Tausendstel langsamer war und von Bloemen erst im letzten Moment noch abgefangen wurde.Eine weitere und wahrscheinlich größere Medaillenchance besitzt Beckert noch am Donnerstag über die 10 000 Meter. Auf dieser Strecke hatte er vor einem Jahr Bronze bei der Weltmeisterschaft geholt. Die bislang letzte Olympia-Medaille für die deutschen Eisschnelllauf-Herren gab es vor 16 Jahren durch Jens Boden.

Langlauf: Norwegen hat einen Dreifach-Triumph im Skiathlon der Langläufer gefeiert. Simen Krüger, der erst einen Weltcupsieg geholt hat, siegte am Sonntag nach 2 x 15 Kilometern vor seinen Teamkollegen Martin Sundby und Hans Christer Holund. Die beiden Topfavoriten Dario Cologna (Schweiz) und Johannes Kläbo (Norwegen) spielten bei der Medaillenvergabe keine Rolle. Achtbar schlugen sich auch die deutschen Athleten. Thomas Bing aus Dermbach lief auf einen guten 11. Platz, Lucas Bögl (Gaißach) landete auf Rang 16. Beide hatten sich bis ins letzte Drittel des Rennens in der Spitzengruppe halten können, ehe sie bei einer Tempoverschärfung abreißen ließen.

Eiskunstlauf: Die deutschen Eiskunstläufer haben beim olympischen Teamwettbewerb den siebten Platz erreicht und damit den Sprung ins Finale erwartungsgemäß verpasst. Zum Abschluss der Vorrunde wurden die Oberstdorfer Eistänzer Kavita Lorenz und Joti Polizoakis Achte, die deutsche Meisterin Nicole Schott (Essen) kam ebenfalls auf Rang acht.Für die Medaillenentscheidung qualifizierten sich Kanada, die Olympischen Athleten aus Russland, die USA, Japan und Italien. Im Finale beginnen alle Mannschaften wieder mit null Punkten.

Rodeln: Vancouver-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner und Sotschi-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger haben beim Abschlusstraining der Rodlerinnen überzeugt. Hüfner fuhr am Sonntag im Olympic Sliding Centre im ersten Durchgang Bestzeit und probierte dann im zweiten Lauf eine andere Linie aus. "Es war ganz ordentlich, der zweite war etwas fehlerhaft, den hake ich unter verpatzter Generalprobe ab. Dadurch ist der Fokus für morgen wieder etwas mehr geschärft", sagte die Weltmeisterin aus Blankenburg. Die Miesbacherin Geisenberger wurde jeweils Zweite. "Prinzipiell habe ich ein Ok-Gefühl, die Trainingsläufe waren insgesamt ganz gut. Ich weiß aber auch, wie ein kleiner Fehler hier zum großen Verhängnis werden kann", meinte die Gesamtweltcup-Siegerin.

Rodeln: Rodel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) liegt zur Halbzeit der olympischen Rennen in Pyeongchang klar auf Goldkurs. Dank eines makellosen zweiten Laufs hat der 28-Jährige vor den beiden letzten Läufen 0,188 Sekunden Vorsprung auf den überraschend starken Österreicher David Gleirscher. Im zweiten Lauf fuhr Loch in 47,625 Sekunden Bahnrekord und unterbot damit die Bestmarke von Gleirscher aus dem ersten Lauf. Der Athlet aus Stubai hat im Weltcup bislang nie einen Podestplatz erreicht, überzeugte aber bereits mit guten Fahrleistungen im Training. "Wir brauchen auf jeden Fall morgen nochmal zwei richtig gute Läufe, zwei sichere Läufe", sagte Loch. "Wenn das hinhaut, wäre ich schon mal froh." Die Entscheidung fällt in den beiden abschließenden Läufen am Sonntag.