14. Februar 2018, 10:38 Uhr Olympia Kombinierer Frenzel sprintet zu Gold

Große Freude im Ziel: Eric Frenzel gewinnt in Pyeonchang sein zweites Olympia-Gold.

Eric Frenzel holt wie vor vier Jahren in Sotschi Olympia-Gold in der Nordischen Kombination.

Zweiter wird der Japaner Akito Watabe, Dritter wird Lukas Klapfer aus Österreich.

Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt. Der deutsche Fahnenträger aus Oberwiesenthal gewann in Pyeongchang nach dem entscheidenden Langlauf über 10 Kilometer vor Akito Watabe aus Japan und Lukas Klapfer aus Österreich.

Frenzel, der nach einem Sprung auf 106,5 m mit 36 Sekunden zur Spitze als Fünfter gestartet war, setzte sich am letzten Anstieg entscheidend aus einer vierköpfigen Spitzengruppe ab. Nach einer Saison mit vielen Misserfolgen und Zweifeln hatte an eine Medaille des 29-Jährigen kaum einer geglaubt. Nur einen Einzel-Weltcup hatte Frenzel in dieser Saison gewonnen.

Rydzek hat Pech mit dem Wind und wird Fünfter

Doch in Pyeongchang war er wieder in Bestform. Schon beim Springen brachte er sich mit Platz fünf in eine hervorragende Ausgangsposition. Mit einem guten Satz auf 106,5 Meter hatte er 36 Sekunden Rückstand auf den besten Springer Franz-Josef Rehrl aus Österreich.

Andere Medaillenanwärter hingegen hatten Pech mit dem Wind. Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek etwa, der nach Platz elf im Springen vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe stand. Nach einer Aufholjagd im Langlauf wurde er Fünfter, auch Fabian Rießle als Siebter und Vinzenz Geiger als Neunter schafften es in die Top 10.

Vor Sotschi-Sieger Frenzel waren Georg Thoma (1960), Franz Keller (1968), Ulrich Wehling (1972, 1976, 1980) und Georg Hettich (2006) als Deutsche Olympiasieger in der Kombination geworden.