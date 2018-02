12. Februar 2018, 17:25 Uhr Olympia Dahlmeier lässt die "Ice Woman" raus

Nach ihrem Olympiasieg im Sprint gewinnt Laura Dahlmeier auch das Verfolgungsrennen in Pyeongchang.

Nach dem Rennen ist sie "komplett hinüber", doch es stehen in Pyeongchang noch vier weitere Rennen an.

Schon am Mittwoch geht es mit dem Massenstart weiter.

Alle Ergebnisse und den Medaillenspiegel finden Sie hier.

Von Saskia Aleythe , Pyeongchang

Es war keine ausufernde Geste, die Laura Dahlmeier in den Himmel von Pyeongchang schickte, doch Bedeutung hatte sie schon. Sie ließ ihr Rennen mit der Deutschlandfahne in der Hand austrudeln, ihr Vorsprung war groß, dann klopfte sie sich mit der Faust aufs Herz, nahm die Stöcke über dem Kopf zusammen und blickte nach oben. "Es sind so viele Menschen, die einem die Daumen drücken, überall auf der Welt, dahoam", erklärte Dahlmeier, "ganz allein hätte ich es sicherlich nicht geschafft." Als sie ihren zweiten Olympiasieg errungen hatte im zweiten Rennen, dankte sie anderen.

Als "Ice Woman from Germany" bezeichnete sie der Stadionsprecher, als Dahlmeier über die Ziellinie glitt, und das passte in mehrerlei Hinsicht ganz gut. Minus zehn Grad waren es wieder im Biathlonstadion, "vielleicht habe ich mich heute den Außentemperaturen angepasst", scherzte die 24-Jährige; nach dem Rennen mussten erstmal ihre Finger auftauen, was "abartig" weh getan habe. "Das war mindestens so anstrengend wie so ein Fight auf der Strecke", sagte Dahlmeier.

Den Fight auf der Strecke hatte sie für sich entschieden, weil sie so cool blieb, wie es wohl nur eine Ice Woman sein kann. "Sie beherrscht unseren Sport", sagte die Französin Anais Bescond, die Dritte geworden war hinter der Slowakin Anastasiya Kuzmina. Dieses Verfolgungsrennen war eines, in dem Dahlmeiers Stärken so sichtbar wurden, dass Bundestrainer Gerald Hönig ergriffen mitteilte: "Was Laura hier an Biathlon in Perfektion zeigt, habe ich in der Art und Weise noch nicht gesehen."

Man konnte das an mehreren Stellen beobachten, 24,4 Sekunden Vorsprung hatte sie sich im Sprint erarbeitet, was für die Konkurrenz bedeutete, dass das Verfolgen recht schnell zum Hinterherlaufen mutierte. Dahlmeier ging also auf den Kurs in Südkorea, kam zum Schießstand, kreiste vorher mehrmals mit dem Abzugsarm, um ihn fürs Schießen wieder aufzutauen. Dann legte sie sich auf die Matte. Ohne Eile. Böen waren schon im Sprint immer wieder in den Schießstand gezogen, sie sind am schwierigsten zu beherrschen, und schon bevor sie zum ersten Mal den Abzug auslöste, drehte Dahlmeier am Diopter. Treffer. Noch einer. Dann wieder anderer Wind, sie reagierte erneut und ging ohne Fehler vom Schießstand weg. "Ich habe den Vorsprung gehabt, dass ich mir die Zeit nehmen konnte", sagte Dahlmeier, "und ich bin dafür belohnt worden."

Anastasiya Kuzmina, die im Sprint noch mit drei Fehlern 13. geworden war, aber die beste Laufleistung von allen gezeigt hatte, pirschte sich da schon heran. Beim zweiten Schießen unterlief beiden Athletinnen ein Fehler, und der Abstand von Dahlmeier auf der Strecke schmolz. "Wenn ihr in meine Beine reinschauen könntet, wärt ihr erstaunt, wie das möglich ist, dass man so gewinnt", sagte sie später, sie hatte sich nicht mehr so fit gefühlt wie noch im Sprint. Weil sie wusste, dass sie nur in der Loipe verlieren würde, setzte sie alles aufs Schießen: "Ich habe heute wirklich sehr konzentriert bleiben können, vom ersten bis zum letzten Schuss."