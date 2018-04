4. April 2018, 16:36 Uhr Mo Salah Der König von Liverpool

37 Treffer in 42 Spielen, 29 davon in der Premier League. Und bei Liverpools 5:0 Mitte März gegen den FC Watford erzielte Mo Salah gleich vier Tore.

Vor dem Champions-League-Viertelfinale setzt der FC Liverpool vor allem auf einen Mann: Mo Salah.

Mit 37 Treffern in 42 Spielen in dieser Saison gehört Salah zu den treffsichersten Stürmern Europas.

Alles begann in Ägypten wo er einst vier Stunden mit dem Bus zum Training fuhr, doch eine solche Entwicklung traute ihm niemand zu.

Von Sven Haist, Liverpool

In der Märzausgabe des britischen Fußballmagazins FourFourTwo posierte Mohamed Salah, 25, mit einer goldenen Krone in der Hand. Anlass für das Foto war der liebevolle Sprechgesang, mit dem die Fans des FC Liverpool ihren Torjäger als "ägyptischen König" glorifizieren. Seit den Präsidentschaftswahlen in Salahs Heimat Ägypten in der Vorwoche hat die Abbildung eine Doppeldeutigkeit bekommen, die so nicht vorherzusehen war. Einige der mehr als eine Million Menschen, die bei der Wahl ungültige Stimmzettel abgaben, kreuzten die gelisteten Kandidaten durch und schrieben stattdessen ihren Lieblingsfußballer Salah drüber.

Spätestens nachdem sich Ägypten kürzlich durch seine Tore nach 28 Jahren wieder für eine WM qualifizierte, trauen ihm manche Landsleute offenbar alles zu. In seinem Geburtsort Basyoun, etwa 100 Kilometer nördlich von Kairo, sind längst Institutionen und Straßen nach ihm benannt.

Erkundigungen bei einem, der Salah noch von früher kennt: "Man muss ihn einfach mögen", sagt Markus Steinhöfer, "Mo ist eine Frohnatur, sehr bodenständig und demütig." Beim FC Basel bespielte Steinhöfer, der in der Akademie des FC Bayern ausgebildet wurde, die rechte Seite zusammen mit Salah. Auf dessen erster Europastation war das, in der Saison 2012/13.

Die Anerkennung, die Salah als Afrikas Fußballer des Jahres sowohl in seiner Heimat als auch in Europa erfährt, gleitet gerade ins Übermenschliche ab. Das benötigt Liverpool allerdings auch, wenn der Klub, angeführt vom deutschen Trainer Jürgen Klopp, an diesem Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales antritt: A Night to remember muss wohl her an der Anfield Road, um fürs Rückspiel die Chance zu wahren, Manchester City aus dem Wettbewerb zu nehmen. Den designierten Meister der Premier League, der in dieser Saison überhaupt nur drei Pflichtspiele verloren hat.

Auch Guardiola hat Respekt vor Liverpools Offensivtrio

Immerhin wissen die Reds, wie sich die von Pep Guardiola entwickelte Ballmaschine bändigen lässt. Zu Beginn des Jahres konnte einzig Liverpool beim turbulenten 4:3, zu dem Salah ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, City eine Ligapleite anhängen. "Wie Liverpool spielt, ist sehr kompliziert für uns, weil sie alle so irre schnell sind", sagt Guardiola. "Ihre Angriffsreihe ist beinahe nicht zu stoppen." Mit 37 Treffern in 42 Pflichtspielen ragt Salah aus Liverpools 75-Tore-Sturmtrio heraus, das auf der linken Seite Sadio Mané aus dem Senegal und der Brasilianer Roberto Firmino als zentrale Spitze komplettieren. Manés Antrittstempo und Zielstrebigkeit ergänzt sich perfekt mit der Verspieltheit und technischen Versiertheit Firminos - und Salah hat von all diesen Fähigkeiten etwas.

Sein Torinstinkt hat ihn in der Liste der treffsichersten Stürmer in Europa auf den ersten Platz geführt, noch vor Lionel Messi vom FC Barcelona. In der Premier League ist Salah auf dem Weg, einen Uraltrekord von Andrew Cole und Alan Shearer zu brechen: In den 1990er-Jahren erzielten beide jeweils 34 Treffer in einer Spielzeit; Salah hat bereits 29, bei noch sechs ausstehenden Partien. Nach einem Viererpack vor zweieinhalb Wochen sicherte er Liverpool am Samstag kurz vor Spielende ein 2:1 über Crystal Palace, das Liverpool Rang drei sicherte. "Im Eins-gegen-eins ist Mo unfassbar schnell, mit seinen flinken Füßen entwischt er einem immer", sagt Steinhöfer, der es in diversen Trainingsduellen mit Salah aufnehmen musste. Ihn zu foulen, sei häufig die einzige Möglichkeit, "aber das kann man halt auch nicht hundert Mal machen in einem Spiel".