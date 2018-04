6. April 2018, 13:03 Uhr Missbrauchsvorwürfe im Skisport Charly Kahr und die Lawinengefahr

Der ehemalige österreichische Skitrainer Karl Kahr wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe, er habe Rennläuferinnen missbraucht oder es versucht.

An diesem Freitag ist das Ski-Idol Annemarie Moser-Pröll als Zeugin geladen.

Kahr hat auch die SZ mittlerweile vor dem Landgericht in Wien verklagt.

Von Johannes Knuth

Nicola Werdenigg hat vor Kurzem ein Buch veröffentlicht. "Ski, Macht, Spiele", heißt es; die ehemalige österreichische Skirennläuferin zeichnet darin noch einmal all das nach, was ihre stolze Skination seit Monaten aufwühlt: Missbrauch im nationalen Skiverband (ÖSV) und an diversen Skischulen, damals und teils noch heute. Werdenigg hatte im November 2017 erstmals öffentlich über diesen Missbrauch geredet, dass sie von einem Teamkollegen vergewaltigt wurde, und wie vergiftet das Klima an Internaten und im Verband in den 1960er- und 70er-Jahren gewesen sei. Weitere Opfer meldeten sich daraufhin zu Wort, Werdenigg berichtete wiederum von Fällen, in denen heutige Funktionäre untätig geblieben seien sollen. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel drohte öffentlich mit Klage (stimmt gar nicht, er sei da falsch zitiert worden, sagte er später). Und nun?

"Ich wollte nur einen Schneeball werfen, um das System wachzurütteln", schreibt Werdenigg in ihrem Buch. Das Echo, und wohl auch manche unbeholfene Reaktion des Verbands, hätten dann eine Lawine ausgelöst. Eine, die selbst der bekennende Lawinensuchexperte Schröcksnadel nicht mehr in den Griff bekomme.

Diesen Freitag als Zeugin geladen: Ski-Idol Annemarie Moser-Pröll

Karl Kahr ist einer der Protagonisten, der dabei erfasst wurde. Der 85-Jährige war langjähriger Cheftrainer im ÖSV, von 1966 bis 1970 betreute er die Nationalauswahl der Frauen. Mittlerweile haben ehemalige Läuferinnen behauptet, dass Kahr sie damals sexuell missbraucht oder es zumindest versucht habe; die Staatsanwaltschaft Leoben ermittelt. Kahr hat derweil Klagen gegen die Vorwürfe angestrengt, der erste Prozess beginnt an diesem Freitag vor dem Bezirksgericht in Bludenz.

Was war genau passiert? Nachdem Werdeniggs Lawine im November losgerollt war, hatte sich auch Annemarie Moser-Pröll zu Wort gemeldet, Österreichs erfolgreichste Skiläuferin und einst Teamkollegin Werdeniggs. "So lange ich im aktiven Rennsport mit dabei war", sagte Moser-Pröll, "hat sich bei uns überhaupt nichts zugetragen, nicht das Geringste." Eine weitere Teamkollegin, berichtete die Kronen-Zeitung zuletzt, habe Moser-Pröll daraufhin eine "wütende Nachricht" geschickt - privat, in der sie Kahr "des Missbrauchs bezichtige". Moser-Pröll muss Kahr darüber bald darauf informiert haben - denn Kahrs Anwalt verklagte die ehemalige Läuferin und deren Ehemann, der ebenfalls an Moser-Pröll geschrieben hatte, dann am 29. Januar. Wegen Verleumdung.

"Mich verwundet, dass Herr Kahr vertrauliche Mitteilungen dazu benutzt, um als Privatkläger auftreten zu können", entgegnete Martin Mennel, Anwalt der Beklagten, im Vorfeld des Bludenzer Prozesses im Standard. Durch Kahrs Klage, die dessen Anwalt auf dem Zeitungsboulevard ausgebreitet hatte, seien Vorwürfe und Namen seiner Mandanten ja erst in die Öffentlichkeit gezerrt worden. Da werde "möglicherweise versucht, eine Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben", so Mennel. Moser-Pröll soll am Freitag übrigens in Bludenz aussagen, dem Vernehmen nach unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und unter Eid, sagt Mennel, das ist ihm wichtig: "Wenn die Wahrheit auf den Tisch kommt, sehe ich kein Problem für meine Mandanten."

Wer den Skisport befleckt, rüttelt an einem Heiligtum des Landes, das kann man jetzt auch wieder vor dem Prozess in Bludenz verfolgen. Die Kronen-Zeitung, Sponsor und Hofpostille des ÖSV, veröffentlichte zuletzt einen Brief von zehn ehemaligen Skirennläuferinnen, die sich für Kahr ins Zeug legten. "Wir haben - als Zeitzeugen - während unserer aktiven Zeit im Skirennsport nie eine negative Wahrnehmung von physischer oder psychischer Gewalt deinerseits erfahren", heißt es da. Nur haben vier der zehn Fahrerinnen nie unter Kahr trainiert, sie stießen teils Jahre später in den Weltcup. Keine Gewalt?