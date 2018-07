7. Juli 2018, 23:47 Uhr Fußball-WM Kroatien belohnt sich für die Leiden

Kroatien setzt sich im Viertelfinale der WM gegen Gastgeber Russland durch und spielt im Halbfinale gegen England.

Erst im Elfmeterschießen wird das kräftezehrende Duell entschieden.

Ivan Rakitic wird zum Held für Kroatien, der das Tor zu einem nahezu historischen Erfolg öffnet.

Von Javier Cáceres, Sotschi

Wer weiß schon, wie viel Angst ihn begleitete. Irgendwann wird er davon erzählen. Er ging gemächlich zum Punkt, und man hatte den Eindruck, dass die ganze Welt auf ihm lastete in diesem Moment. Er wischte sich mit dem Trikot das Gesicht ab. Lange. Dann trat Rakitic an.

2:2 hatte es im Duell zwischen Kroatien und Russland nach 120 Minuten gestanden. Dann traf er. Sicher. Mit rechts schoss Rakitic den Ball zum 4:3 im Elfmeterschießen in die linke Ecke. Wie im Achtelfinale gegen Dänemark entschied Rakitic als letzter Elfmeterschütze die Partie. Es war ein Tor, das die Tür zu einem nahezu historischen Erfolg öffnete. Kroatien warf den WM-Gastgeber Russland aus dem Turnier - und qualifizierte sich nach einem irrwitzigen Abnutzungskampf zum ersten Mal seit Frankreich 1998 für ein WM-Halbfinale, damals wurden die Kroaten Dritter. Nun kämpfen sie am Mittwoch (20 Uhr) gegen England um den Finaleinzug - also um den größten Erfolg in ihrer Geschichte.

Im Vorfeld kreiste die zentrale Debatte um die Frage, ob Russland defensiv agieren würde wie beim Überraschungssieg gegen Spanien im Achtelfinale. Dieses Rätsel war nach wenigen Sekunden gelöst. Kaum, dass die letzten Töne der russischen Hymne vom Schwarzen Meer verschluckt worden waren, das hinter den Stadionmauern liegt, orientierten sich die Russen nach vorne - angetrieben von einem Publikum, das von einem fieberhaften patriotischen Wahn befallen schien.

Den Ball rissen allerdings die Kroaten an sich; ihre Regisseure Luka Modric und Rakitic mühten sich redlich darum, dem Spiel eine Struktur zu verleihen. Der Frankfurter Pokalheld Ante Rebic kam zu zwei Torgelegenheiten (6./7. Minute), ansonsten aber litt die Partie rasch darunter, dass die Russen alle Extremitäten ins Spiel brachten.

Sie wollten sich ihren bisherigen Schnitt an Foulspielen (18,5 pro Partie) nicht versauen. Als die Kroaten in der 29. Minute ihr erstes Foul begingen, hatten die Russen schon sieben auf dem Zettel (bis zum Ende der regulären Spielzeit sollten acht weitere folgen). Und: Sie ließen sich nicht davon beirren, dass die Kroaten sie mit geduldigem Passspiel aus der Reserve zu locken versuchten. Im Gegenteil. Sie rannten in einem irrwitzigen Tempo den Kombinationen der Kroaten hinterher.

Als knapp eine halbe Stunde gespielt war, ging der Plan auf: Nach einem Einwurf auf der linken Seite landete der Ball bei Denis Tscheryschew. Der spielte einen Doppelpass mit Artem Dsjuba und schlug den Ball aus 20 Metern mit links unter die Querlatte. Kroatiens Torwart Danjiel Subasic, der bis dahin nur deshalb ins Schwitzen gekommen war, weil in Sotschi 70 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschten, konnte dem Ball nur hinterher schauen.

Kroatiens Chancen waren eher Zufallsprodukte

Die Freude der Russen währte acht Minuten lang, dann waren sie es, die sich defensiv in Apathie übten: Mario Mandzukic konnte auf der linken Seite unbedrängt in den Strafraum laufen und gefühlvoll und präzise auf seinen Sturmpartner Andrej Kramaric flanken. Der Hoffenheimer nutzte den ersten Zustand der Konfusion der Russen, um mit einem Kopfballaufsetzer zum zwischenzeitlichen Ausgleich zu vollenden (38.).

Es war das erste Mal im Turnier, dass die Russen nach einer Führung einen Ausgleich hinnehmen mussten. Und war daher die spannende Frage auf, ob das die Psyche der Mannschaft von Stanislaw Tschertschessow beeinflussen würde. Die Antwort: Sie spulte ihr Sprint-Programm weiter herunter, ohne fußballerische Inspiration zu offenbaren.

Auch die Kroaten wussten kaum zu überzeugen, ihre Chancen waren eher Zufallsprodukte. So etwa bei einem Fallrückzieher von Kramaric oder beim Pfostentreffer von Ivan Perisic: Eine wild in den Strafraum geschlagene Flanke trat Rebic wieder in den Fünfmeterraum, die unzureichende Kopfballabwehr der Russen schlug der einstige Wolfsburger und heutige Inter-Mailand-Stürmer ans linke Gestänge (60.).