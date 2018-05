1. Mai 2018, 12:21 Uhr James Rodriguez Das kolumbianische Taschenmesser

Ob der FC Bayern gegen Real Madrid doch noch das Finale der Champions League erreicht, könnte von der Form von James Rodriguez abhängen.

Die Real-Leihgabe gehörte im Hinspiel zu Bayerns stärksten Akteuren.

James hatte in München einen schwierigen Start. Seine Entwicklung zum prägenden Mittelfeldspieler hängt mit Trainer Jupp Heynckes zusammen.

Von Martin Schneider , Madrid

Die Sonne über Kastillien warf die letzten Strahlen des Tages auf die blauen Sitzschalen der häuserwandsteilen Ränge des Santiago Bernabéu, als Thiago zu spät kam. Die Mannschaft des FC Bayern hatte sich kurz vorm Abschlusstraining auf dem Rasen versammelt, Franck Ribéry tippelte nervös von einem Bein aufs andere, wobei nicht zu erkennen war, ob das jetzt an der Anspannung lag oder doch an den für Madrid arktischen Temperaturen von acht Grad. Jupp Heynckes wollte gerade eine Ansprache halten, da sah er, wie Thiago als letzter Spieler aus der Kabine auf den Platz trabte. Heynckes drehte sich um, für eine Sekunde schien es, als würde er böse werden - dann lachte er, nahm den Spanier im Kreis auf und sprach zur Mannschaft. James Rodriguez, der pünktlich kam und gerade noch mit Rafinha geflachst hatte, hörte aufmerksam zu. Heynckes sprach kurz, dann drehten die Spieler ihre Runden. Thiago vorne - James als einer von vielen im Pulk.

Wenige Minuten zuvor im holzvertäfelten Presseraum des Bernabéu. Der FC Bayern hatte auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Champions-League-Halbfinale Thomas Müller und James Rodriguez eingeladen, und Thomas Müller wusste vermutlich vorher, dass er, der normalerweise ganz gut im Reden ist, diesmal zuhören musste. Denn dieser James, der ist in Madrid wieder ein großes Thema geworden. Also gab es viele Fragen an ihn. James, kommst du wieder zurück nach Madrid? James, warum hat es nicht geklappt bei Real? James, wirst du jubeln, wenn du ein Tor gegen deinen Verein schießt? Müller drückte sich den Kopfhörer des Übersetzers ans Ohr und hörte zu.

"Ich bin bei Bayern glücklich. Ich möchte ein sehr gutes Spiel zeigen. Ich möchte, dass Bayern München ins Finale kommt", sagte James. Oder: "Ich habe gute Dinge gemacht in Madrid. In der ersten Saison habe ich viel gespielt, wenn man dann weniger spielt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, sich zu zeigen." Und jubeln wird er nicht. Man habe ihn gut behandelt hier, aus Respekt würde er ein Tor nicht feiern.

Viele Fragen bei seinem Start in München

Es ist nicht so unwichtig, was James Rodriguez sagt und denkt und wie er sich fühlt. Denn ob es dem FC Bayern gelingt, das 1:2 aus dem Hinspiel wieder aufzuholen, das wird in erheblichem Maße von der Form des Kolumbianers abhängen. In München war er nach einhelliger Meinung der beste Mann auf dem Platz, kreierte die meisten gefährlichen Situationen, die die Bayern dann halt der Reihe nach vergaben. Dass die Presse in Madrid es mittlerweile für einen Wahnsinn hält, diesen Spieler an Bayern abgegeben zu haben, ist eine erstaunliche Entwicklung. Denn als der Kolumbianer im Juli kam, da brachte er eigentlich viele Voraussetzungen mit, um ein klassischer Fehleinkauf zu werden.

Im vergangenen Jahr, als Real Madrid gegen Turin die Champions-League gewann, da berief ihn Trainer Zinedine Zidane nicht mal mehr in den Kader. Dann verkündete der FC Bayern, man werde James für zwei Jahre ausleihen, die Leihgebühr soll 13 Millionen Euro betragen. Leihen bedeutet: So überzeugt, dass wir ihn verpflichten wollen, sind wir nicht; aber für 6,5 Millionen Euro im Jahr kann so viel nicht schief gehen.

Es hieß, James sei der Wunschspieler von Carlo Ancelotti, aber man fragte sich dann schon, wo der Trainer seinen Wunschspieler eigentlich spielen lassen wollte? James galt zu diesem Zeitpunkt als klassischer Zehner. Aber um die Position konkurrierten bei seiner Ankunft schon die Arrivierten Thiago und Thomas Müller. Wie sollte er da vorbeikommen, grübelte man, zumal Bayern auch noch mehr als 40 Millionen in den zentralen Mittelfeldspieler Corentin Tolisso investiert hatte. Und weil das alles nicht zusammenpasste und James' Spieleragent auch noch der mächtige Ronaldo-Berater Jorge Mendes ist, raunten manche, hinter diesem Geschäft steckten doch bestimmt andere Motive.

Der FC Bayern lieh einen Spieler aus, den Madrid aussortiert hatte, dessen Position in München schon besetzt war und dessen Mentor, Carlo Ancelotti, sehr bald entlassen war. Und dann verletzte sich James auch noch früh am Oberschenkel.