3. Februar 2017, 17:11 Uhr Hamburger SV Der HSV hofft auf den späten Retter









Feedback

Anzeige

Der HSV holt sich im Winter Stabilität mit den Defensivspielern Mergim Mavraj, Kyriakos Papadopoulos und Walace.

Damit korrigiert der Klub Fehlentscheidungen im Sommer.

Die Frage ist: Kommen diese Transfers nicht zu spät, um den auf Platz 17 abgestürzten Verein zu retten?

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Diese Woche war bislang eine gute für den Hamburger SV - jedenfalls besser als die vergangene, die mit einer 1:3-Niederlage beim Rivalen FC Ingolstadt und der Rückstufung auf Tabellenplatz 17 endete. Der Arbeitsgerichtstermin, den Emir Spahic, 36, angestrebt hatte, wurde abgesagt. Man hat sich ohne Justizhilfe geeinigt. Lieber zahlte der Klub fast eine Million Euro Abfindung, damit der in der Winterpause beurlaubte Innenverteidiger (Spitzname "Eisen-Emir") nicht wieder beim Training auftaucht.

Dort wiederum nahm am Dienstag der Brasilianer Walace Souza Silva, 21, die Arbeit mit Mütze und Handschuhen auf und verkündete: "Ich bin bereit für den Abstiegskampf." Und die Woche zusammenfassend teilte Jens Todt, der neue Sportchef, mit, er sei nach den Verpflichtungen von Mergim Mavraj (vom 1. FC Köln), Kyriakos Papadopoulos (von RB Leipzig) und Walace "absolut zufrieden mit Transferperiode zwei". Transferperiode eins, jene des Sommers 2016, wird in Hamburg als generell missratenes Geschäft abgeurteilt.

Dabei soll der defensive Mittelfeldspieler Walace, der das größte Loch im Mannschaftsgefüge stopfen soll, an diesem Freitag gegen Leverkusen noch gar nicht mitwirken. Die Hamburger wollen ihm Zeit zur Eingewöhnung geben - zumindest eine Woche. Genau daran krankt es beim heruntergewirtschafteten HSV: Die vermeintlichen Verstärkungen kommen immer zum falschen Zeitpunkt.

Walace ist der fünftteuerste Spieler der HSV-Geschichte

Anzeige

Walace, im Sommer 2016 Goldgewinner bei Olympia in Rio, ist mit knapp zehn Millionen Euro Ablöse der fünftteuerste Spieler der Vereinsgeschichte und wurde vom früheren Bundesliga-Ass Zé Roberto als "Zukunft Brasiliens" geadelt. Doch der junge Mann aus Porto Alegre, der bestenfalls binnen einer Woche funktionieren soll, wird wohl eher Monate benötigen, um sich an das neue Land und den anderen Fußball zu gewöhnen. Wie soll er da der Retter sein, nach dem in Hamburg schon wieder alle rufen?

Walace kommt trotz der Umbauten an der Vereinsspitze in einen schwer verunsicherten Klub. Der HSV kämpft zum dritten Mal binnen vier Jahren verzweifelt um seinen Status, als einziger Verein seit Bundesliga-Gründung 1963 immer mitgespielt zu haben. Es gab schon eine ganze Armada von Profis, die mit gutem Image kamen. Doch im irrlichternden, von zwölf Trainern in zehn Jahren betreuten HSV-Team kamen ihnen alle Fähigkeiten abhanden.

Spieler (Jahr/Verein davor) Ablöse in Mio. € 1. Filip Kostic (2016/VfB Stuttgart) 14,0 2. Rafael van der Vaart (2012/Tottenham) 13,0 3. Vincent Kompany (2006/Anderlecht) 10,5 4. Marcus Berg (2009/FC Groningen) 10,0 5. Walace (2017/Gremio Porto Alegre) 9,2 6. Eljero Elia (2009/Twente Enschede) 9,0 Thiago Neves (2008/Fluminense Rio) 9,0 8. Pierre-M. Lasogga (2014/Hertha BSC) 8,5 9. Marcell Jansen (2008/FC Bayern) 8,0 10. Douglas Santos (2016/Atl. Mineiro) 7,5 Heiko Westermann (2010/Schalke 04) 7,5 Quelle: transfermarkt.de / Summen zum Teil geschätzt

Allein in den vergangenen zweieinhalb Jahren, also seit der Umwandlung der Profi-Abteilung in die AG 2014, hat der HSV mit großzügiger Hilfe des Investors Klaus-Michael Kühne etwa 100 Millionen Euro für neues Personal ausgegeben. Deshalb dachte sich das Abendblatt gerade die lustige Schlagzeile aus: "Mit Walace in die Champions League". Versehen war die Überschrift allerdings mit einem Sternchen.

Der Zusatz hieß: Nur RB Leipzig hat in dieser Saison mehr investiert in neue Fußballer. Das macht also Platz zwei in der Geldausgabe-Tabelle der Bundesliga, weil etwa der FC Bayern, Dortmund oder Wolfsburg auf dem Transfermarkt viel mehr durch Verkäufe einnahmen. Und geht es nach jener oft zitierten Theorie, die Heribert Bruchhagen, der neue HSV-Vorstandsvorsitzende, an seinem einstigen Arbeitsplatz in Frankfurt gerne offenbarte, dann entwickelt sich der sportliche Tabellenplatz parallel zum Investoren-Tabellenplatz. Nur offenbar in Hamburg nicht.