8. März 2018, 21:38 Uhr Hamburger SV Hoffmann stellt den HSV auf den Kopf

Der neue Präsident Bernd Hoffmann ist 18 Tage im Amt und beurlaubt nun Sportvorstand Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt.

Trainer Bernd Hollerbach darf bleiben - zumindest bis zum Auswärtsspiel in München.

Bei der Suche nach Nachfolgern will sich Hoffmann Zeit lassen.

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Bei den Presse-Agenturen gibt es den Begriff "Eilmeldung". Um 9.22 Uhr wurde am Donnerstag auf diese Weise verkündet, dass Außenminister Sigmar Gabriel der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören werde. Eine halbe Stunde später waren in dieser Rubrik Heribert Bruchhagen und Jens Todt an der Reihe. Der Aufsichtsrat der Hamburger SV Fußball AG hatte seinerseits mitgeteilt, dass der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen und der Sportchef Jens Todt dem neu gestalteten Verein nicht mehr angehören würden, sie seien beurlaubt worden. Und wiederum eine gute halbe Stunde später wurde schon zur Pressekonferenz mit dem neuen Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann und dem letzten verbliebenen Vorstandsmitglied Frank Wettstein geladen.

Bemerkenswert daran ist, dass nicht schon vorher etwas aus dem Kontrollgremium nach draußen getragen worden war. Und dass es nach Hoffmanns Wahl zum Präsidenten des e.V. gerade einmal 18 Tage brauchte, bis er "nach intensiven Diskussionen" auch die Spitze des Kontrollausschusses übernahm und die nach seinem Urteil "größte Zäsur in der 131-jährigen Geschichte des HSV" anschob. Das zeigt die Durchsetzungskraft des neuen Mannes beim abgewirtschafteten Traditionsklub. Immerhin sind Hoffmanns Vorbilder einflussreiche Aufsichtsratschefs wie Uli Hoeneß oder der Schalker Clemens Tönnies.

"Ich möchte nicht Vorstandsvorsitzender werden, ich möchte die beste Lösung für den HSV."

Der Anfang Februar eingesetzte Michael Krall, immerhin Vorstand der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, trat wegen Hoffmanns großer Erfahrung im Sportmanagement (Geschäftsführer beim Sportrechtevermarkter Ufa Sport, acht Jahre Vorstandsvorsitzender beim damals noch im Europapokal spielenden HSV, zuletzt Spielerberater) ins zweite Glied zurück.

Hoffmann begründete die Entlassungen von Bruchhagen und Todt damit, dass man mit neuem Personal "einen Neustart" wagen wolle. Man wolle entweder an "einem Wunder oder am Neubeginn in der zweiten Liga" arbeiten. Das Wunder wäre der Klassenerhalt trotz sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und eines anstehenden Spiels beim FC Bayern.

Das Ergebnis der Diskussionen im sechsköpfigen Rat am Mittwochabend habe er Bruchhagen am Donnerstagmorgen mit seinem neuen Stellvertreter Max-Arnold Köttgen "in einem sehr vernünftigen Gespräch" mitgeteilt, meinte Hoffmann. Der provisorisch zum Chef der Fußball AG ausgerufene Finanzvorstand Wettstein hat dann den zweiten Schritt unternommen, er hat den auf Dienstreise befindlichen Todt angerufen und informiert. Auch diese Unterhaltung sei "sehr freundschaftlich" gewesen, berichtete Wettstein. Der bisherige Sportchef habe nicht überrascht gewirkt. Er kennt ja das Geschäft und wusste aus einer vom Aufsichtsrat Felix Goedhart herumgeschickten Mail, dass sowohl Wettstein als auch das Gremium schon vor Hoffmanns Installierung über eine Trennung nachgedacht hatten.

Wie schnell die Neubesetzung der Ämter nun aber vonstatten gehen wird, ist noch ungewiss. "Wir werden nicht den Fehler der letzten Jahre machen, sofort eine neue Lösung auf einer Position zu präsentieren", sagte Hoffmann. Man könne sich da den VfB Stuttgart als Beispiel nehmen. Der habe nach seinem Abstieg im Mai 2016 nach der Trennung von Robin Dutt zwei Monate lang keinen Sportvorstand gehabt, und auch der neue Präsident Wolfgang Dietrich sei erst im Sommer installiert worden. Dennoch habe man eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammengestellt, die dann sofort wieder aufstieg.