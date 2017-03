24. März 2017, 10:37 Uhr Granit Xhaka "Mich macht keiner kaputt"









Feedback

Anzeige

Granit Xhaka verteidigt im Interview seinen Spielstil, spricht über die Kritik an Arsenal-Trainer Wenger - und erzählt, warum ihn am Londoner Flughafen die Polizei verhörte.

Von Peter M. Birrer und Thomas Schifferle

Im Sommer ist Granit Xhaka von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal gewechselt, und auch in der Premier League hat er weiter an seinem Ruf gearbeitet. Xhaka, 24, gilt als Spieler mit guter Übersicht, starkem Passspiel und viel Wucht - aber halt auch als jemand, der gern mal ein bisschen zu hart in die Zweikämpfe geht, davon zeugen zwei Rote Karten in der aktuellen Saison. Vor dem Länderspiel mit der Schweiz gegen Lettland an diesem Samstag (18 Uhr) verteidigt er sich gegen Kritik an seinem Spielstil - und berichtet, wie er sich in England eingelebt hat.

Granit Xhaka, sind Sie froh, in der Schweiz zu sein?

Sehr. Ich bin immer froh, zur Nationalmannschaft zu reisen, und nach vier ­Monaten ohne Länderspiel ist es noch etwas Spezieller: Man sieht die Mit­spieler wieder einmal, den Trainer, die Leute vom Staff. Es wird viel erzählt, man fragt selber viel und will wissen, wie es den Kollegen geht.

Wir haben gefragt, weil Sie mit Arsenal gerade eine schwierige Phase durchmachen: vier Nieder­lagen in den letzten fünf Meisterschaftsspielen, Trainer Arsène Wenger schwer in der Kritik ...

Anzeige

Stimmt alles. Aber dass ich deswegen lieber in die Schweiz geflogen bin? Nein. Nehmen wir unser Spiel gegen West Bromwich Albion: Diese Niederlage (1:3 am vergangenen Samstag, die Red.) war hart. Wir waren die bessere Mannschaft, erhielten aber zwei Gegentore nach ­Cornern, und das reichte schon.

Bei BBC aber legte Altmeister Alan Shearer los. "Kein Hunger, ein total verstörender Auftritt", warf er Arsenal vor.

Was ist das für eine Analyse von diesen Experten? Was soll ich dazu sagen? Die sehen nicht, was bei uns abläuft, tut mir leid ... Ich verzichte lieber auf einen ­weiteren Kommentar. Machen wir es kurz: Wir verlieren derzeit Spiele, die wir nicht verlieren dürften. Gegen ­Bayern war es dasselbe in unserem ­Stadion. 60 Minuten lang waren wir klar besser, besaßen Chance um Chance. Aber dann kam der Elfmeter, der Platzverweis, und dann wurde es eben schwierig. Gegen Bayern hat man schon bei elf gegen elf seine Probleme.

Und am Schluss heißt es wie im Hinspiel: 1:5.

Genau, und die 60 guten Minuten ­werden vergessen.

Wie nehmen Sie die heftige Unruhe wahr, die seit Wochen um Ihren Trainer herrscht?

Es wird schon sehr viel geschrieben, gerade auch in den sozialen Medien, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Wenn ein Spieler sagt, ihm sei alles egal, was rundherum passiere, hat er keine Gefühle. Es tut mir weh für den Trainer, weil mir bewusst ist: Es liegt am Ende an uns Spielern, was wir auf dem Platz bieten. Um aus diesem Tief zu finden, braucht es noch mehr kämpferische Qualitäten.

Sind Sie überzeugt, dass Wenger Trainer bleibt?

Ja.

Wieso? Ist es die Liebe zum Fußball?

Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass er ein überragender Trainer ist, ein überragender Typ, enorm ­offen und direkt. Es ist leider so, dass im Fußball stets nur der Ist-Zustand betrachtet und dafür vergessen wird, was gestern war, in den vergangenen Jahren. Die Leute fordern, dass Arsenal einen ­Titel holt, vor allem die Meisterschaft. Aber sie vergessen, dass bei uns ein paar neue Spieler integriert werden mussten - und dass es kein Trainer schafft, mit vielen Neuen gleich auf Anhieb Meister zu werden.

Sind für Sie die Kritiken überzogen?

Die Erwartungen sind hoch, also wissen wir: Wenn wir sie nicht erfüllen, gibt es Kritik. Und wir haben ja selbst hohe ­Ansprüche. Wir geben uns mit dem 4., 3. oder 2. Platz auch nicht zufrieden.

In Mönchengladbach lief alles noch ruhiger ab.

Da war als Ziel nie definiert, Meister werden oder jedes Jahr die Champions League erreichen zu wollen.

Aber Sie haben das doch gesucht: einen Club mit höchsten Ambi­tionen. Belastet Sie die Situation?

Nein. Ich kann damit umgehen.

Und was löst die mediale Kritik bei Ihnen aus, der Sie selbst in London ausgesetzt sind?

Immer diese Experten ... Jeder kann sich äußern, und wenn ich eine Rote Karte erhalte, darf einer einfach behaupten, ich sei ein dreckiger Spieler, ich trete dort nach, dies und jenes ...

... das hat der ehemalige Liverpooler Danny Murphy über Sie gesagt ...

... ich hasse es, wenn mich Leute be­ur­teilen, die mich gar nicht kennen.

Wenn Sie über sich lesen müssen, ein rücksichtsloser, gar hirnloser Spieler zu sein, geht das doch kaum links rein und rechts wieder raus.

Doch! Ich bekomme das schon mit. Aber wenn all diese Vorwürfe stimmen ­würden, wäre ich nicht bei Arsenal. Das geht nicht auf für mich.

Was könnte die Motivation der Kritiker sein?

Keine Ahnung. Ich weiß nur: Mich macht keiner kaputt. Da können sie schreiben und reden, was sie wollen. Ich kenne meine Qualitäten, und der Boss (Wenger) kennt sie, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich glaube, dass ich bei den Schiedsrichtern ein schlechtes Bild habe. Ich habe in dieser Saison zwei Rote Karten gesehen, okay. Aber wenn ich das mit der Aktion von Zlatan Ibra­himovic vergleiche, der für einen Ell­bogenschlag (gegen Mings von Bournemouth) nicht einmal Gelb gesehen hat, dann habe ich meine liebe Mühe damit.