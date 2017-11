7. November 2017, 12:28 Uhr Fußball-Weltmeister von 1954 Hans Schäfer ist tot









Feedback

Hans Schäfer ist tot: Der Weltmeister von 1954 stirbt kurz nach seinem 90. Geburtstag.

Ihm gelang der entscheidende Ballgewinn vor dem 3:2 im WM-Finale durch Helmut Rahn.

Große Trauer in Köln und in ganz Fußballdeutschland: Hans Schäfer ist tot. Der Fußball-Weltmeister von 1954 ist knapp drei Wochen nach seinem 90. Geburtstag verstorben. Das bestätigte sein langjähriger Verein, der 1. FC Köln, für den Schäfer zwischen 1948 und 1965 in 711 Spielen auflief.

"Die gesamte FC-Familie ist in tiefer Trauer und wir sind in Gedanken bei Hans Schäfers Angehörigen", sagte FC-Präsident Werner Spinner: "Wir verlieren eine der größten Persönlichkeiten, die der 1. FC Köln je hervorgebracht hat. Als Weltmeister und größte Ikone dieses Klubs ist Hans Schäfer unsterblich." Letzter noch lebender Spieler aus der Weltmeister-Elf ist damit der Lauterer Horst Eckel (85).

Wichtige Szene vor dem 3:2 durch Helmut Rahn

1954 gewann Schäfer mit der Nationalmannschaft in Bern sensationell den WM-Titel. Es war der erste Gewinn der Weltmeisterschaft für eine deutsche Nationalelf. Im Finale am 4. Juli 1954 war der Linksaußen an der wichtigsten Szene beteiligt. Ihm gelang der entscheidende Ballgewinn vor dem 3:2-Siegtreffer.

In der weltberühmten Radioreportage schilderte es Herbert Zimmermann so: "Bozsik, immer wieder Bozsik. Der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball, verloren diesmal gegen Schäfer, Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt! Toooor! Tooor! 3:2 für Deutschland!"

Trotz seines Weltmeistertitels ist der Rheinländer stets auf dem Boden geblieben und wollte nie Teil eines Heldenkults sein. So sagte Horst Hrubesch dem kicker: "An Hans Schäfer beeindruckt mich am meisten, wie er mit dem Ruhm umgegangen ist. Bescheiden, bodenständig, Schäfer wollte kein Star sein, kein Held, kein Wundermacher."

Sein großes Ziel hat er nicht mehr erreicht. 102 Jahre alt wolle er werden, hatte Schäfer noch zu seinem 75. Geburtstag gesagt: "Und dann in meiner Stammkneipe mit einem Glas Kölsch in der Hand an der Theke sterben."