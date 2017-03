13. März 2017, 23:32 Uhr Fußball Kanté schießt Chelsea ins FA Cup-Halbfinale









Chelsea qualifizierte sich gegen Manchester United als letzter Verein für den Pokal.

Der FC Chelsea steht im Halbfinale des englischen FA Cups. Der Tabellenführer der Premier League setzte sich am Montagabend mit 1:0 (0:0) gegen den englischen Fußball-Rekordmeister und Titelverteidiger Manchester United durch.

Der Franzose N'Golo Kanté erzielte in der 51. Minute das Tor für die überlegenden Blues, die fast eine Stunde in Überzahl spielten. Bei Manchester United hatte Ander Herrera in der 35. Minute nach einem Foul die Gelb-Rote Karte gesehen.

Der frühere Chelsea-Trainer José Mourinho musste an seiner alten Wirkungsstätte zudem auf drei seiner Stürmer verzichten. Zlatan Ibrahimovic war nach einer Tätlichkeit im Ligaspiel gegen den AFC Bournemouth gesperrt, Kapitän Wayne Rooney fehlte verletzt und Anthony Martial stand krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger stand bei den Red Devils erneut nicht im Kader.