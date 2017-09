9. September 2017, 15:56 Uhr Fußball international Klopp erlebt Debakel gegen Guardiola









Manchester City trifft fünf Mal gegen Jürgen Klopps FC Liverpool.

Der eingewechselte Leroy Sané trifft doppelt, Liverpools Sadio Mané begeht ein brutales Foul.

Jürgen Klopp hat erstmals seit seinem Wechsel nach England ein Duell mit Pep Guardiola verloren - und dies auf ganz bittere Weise. Der deutsche Teammanager des FC Liverpool ging mit seiner Mannschaft am Samstag bei Manchester City mit 0:5 (0:2) unter, zwei Tore erzielte Mationalspieler Leroy Sané. Es war Klopps höchste Niederlage seit seinem Start in der Premier League im Oktober 2015. "Es ist besser, einmal 0:5 zu verlieren als fünfmal 0:1", sagte Klopp nach der Partie.

Überschattet wurde das Spiel vor 54.172 Zuschauern im Etihad Stadium allerdings von einer überaus rustikalen Aktion des Liverpool-Stürmers Sadio Mané. Der Senegalese traf den aus dem Strafraum geeilten City-Torhüter Ederson wohl unabsichtlich mit gestrecktem Bein voll am Unterkiefer. Ederson war bewusstlos, wurde minutenlang behandelt und schließlich mit Halskrause vom Platz getragen. Mané sah die rote Karte (37.). Ederson zog sich weder eine Gehirnerschütterung noch Knochenbrüche zu, teilte der Verein nach dem Spiel mit. Klopp nannte dies die "wichtigste Entscheidung" im gesamten Spiel. "Ich glaube nicht, dass es eine rote Karte war. Sadio hat den Torwart nicht gesehen. Im Elf gegen Elf waren wir gleichwertig." "Er hat nur auf den Ball geschaut", bewertete Guardiola das Einsteigen von Mané.

ManCity (10 Punkte aus 4 Spielen) setzte seine Serien fort. Die Citizens sind seit elf Ligaspielen ungeschlagen und haben nur eines ihrer vergangenen 24 Premier-League-Heimspiele verloren. Liverpool (7), das in der Champions-League-Qualifikation den Bundesligisten 1899 Hoffenheim ausgeschaltet hatte, kassierte seine erste Saisonniederlage. Die Tore erzielten Sergio Agüero (Argentinien/25.), der zum erfolgreichsten nichteuropäischen Torjäger der Premier-League-Ära aufstieg, Gabriel Jesus (45./53.) und der erst nach 56 Minuten eingewechselte Sané (77./90.). Der frühere Wolfsburger Kevin De Bruyne gab zwei Torvorlagen.

Kroos mit Jubiläum

Toni Kroos ist in seinem 100. Ligaspiel für Real Madrid über ein 1:1 (1:1) gegen UD Levante nicht hinausgekommen. Kroos ist der fünfte Deutsche nach Ulli Stielike, Bernd Schuster, Mesut Özil und Sami Khedira, der diese Marke bei Real erreicht hat.

Die Gäste waren durch Ivi (12.) in Führung gegangen. Erst in der 36. Minute glichen die ohne den weiterhin gesperrten Weltfußballer Cristiano Ronaldo angetretenen Madrilenen durch Lucas aus. Real-Ass Marcelo (90.+1) flog in der Schlussphase vom Platz. Beide Teams weisen damit nach drei Spieltagen fünf Punkte auf. Real hatte bereits in der 28. Minute den französischen Stürmerstar Karim Benzema aufgrund einer Verletzung im rechten Knie auswechseln müssen, für ihn kam der walisische 100-Millionen-Mann Gareth Bale ins Spiel.

Podolski siegt mit Vissel Kobe

Lukas Podolski hat mit seinem neuen Club Vissel Kobe die Negativ-Serie von zuletzt fünf sieglosen Ligaspielen beendet. Die Mannschaft feierte am Samstag in der japanischen J-League einen 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg bei Gamba Osaka. Für den 32 Jahre alten Podolski war es der zweite Sieg mit seinem neuen Club seit seinem Wechsel nach Japan im Sommer.

Mit 33 Punkten aus 25 Partien liegt Podolskis Verein trotz des Sieges weiter nur im Mittelfeld der Tabelle. Kazuma Watanabe (18. Minute) und Kotaro Omori (55.) erzielten die Treffer für Kobe, Shu Kurata verkürzte per Elfmeter für die Gastgeber (65.). Podolski wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Der frühere deutsche Nationalspieler war im Sommer vom türkischen Club Galatasaray Istanbul nach Japan gewechselt, sein Vertrag läuft zwei Jahre.