30. Oktober 2017, 10:07 Uhr Formel-1-Weltmeister Hamilton kreist in seiner eigenen Umlaufbahn









Lewis Hamilton wird zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister, doch ausruhen will sich der Brite nicht.

"Die Herausforderung wird größer, denn die Formel 1 schläft nie", sagt er. Sein Ziel lautet nun: Titel Nummer fünf.

Jackie Stewart hat er bereits als erfolgreichsten britischen Rennfahrer entthront.

Von Elmar Brümmer, Mexiko-Stadt

Der Champagner gehörte der Mama. Die nippte vier Stunden nach dem Großen Preis von Mexiko in einem Eck des Mercedes-Pavillons an ihrem Glas. Ihr Sohn, Lewis Hamilton, saß an der Stirnwand und beendete gerade einen Interview-Marathon, der doppelt so lang gedauert hatte wie der drittletzte WM-Lauf dieser Formel-1-Saison. Er brauchte erst einmal einen Proteinshake. Neunter ist Hamilton geworden in einem chaotischen und deshalb so spannenden Rennen. Das reichte, um im Fernduell gegen den Ferrari-Piloten Sebastian Vettel, der Vierter wurde, vorzeitig seinen vierten Weltmeistertitel zu holen.

Nach WM-Siegen herrscht jetzt Gleichstand zwischen den so gegensätzlichen Rennfahrern. Das Duell wird weitergehen, noch härter werden, auch der Tagessieger Max Verstappen im Red-Bull-Renault meldet Ansprüche an. So dachte der Champion nicht an den Feier-Abend, sondern an die Zukunft: "Die Herausforderung wird größer, denn die Formel 1 schläft nie", sagte er.

Hamilton philosophiert über Gott und die Welt

Die frühe Kollision zwischen Vettel und Hamilton in Mexiko mag das Titelrennen vorentschieden haben, aber sie war kein Thema mehr. Hamilton philosophierte in einem Zustand, den er "schwebend" nannte, über Gott und die Welt, die Abschrift füllt sechs eng beschriebene Din-A-4-Seiten. Er blickte über den Crash hinaus auf die ganze Saison zurück: "Das war wohl mein am härtesten erkämpfter Titel nach dem ersten von 2008. Denn ich hatte massive Konkurrenz durch das Team, das von allen als das beste eingeschätzt wurde." Ein ganz entscheidender Unterschied für den 32-Jährigen war: "Zum ersten Mal habe ich wirklich ein ganzes Team angeführt, es motivieren müssen, die technische Entwicklung mitbestimmt."

Eine Aufgabe, an der der Mann mit den vielen unterschiedlichen Qualitäten gewachsen ist, wie auch Gegenspieler Vettel neidlos anerkannte. Der Heppenheimer wollte sich nicht die Aussage zuschreiben lassen, dass Hamilton nur das zuverlässigere Auto gehabt habe: "Lewis verdient diesen Titel. Er war im direkten Kampf der bessere Mann, auch über das ganze Jahr gesehen", sagte Vettel.

Der verbissene Kämpfer Vettel hatte es im Autodromo Hermanos Rodriguez von Platz 19 zurück auf vier geschafft, doch die Zieldurchfahrt markierte die Ankunft in der Realität. Bleiern drückte die Traurigkeit auf das Gemüt und die Stimme, tatsächlich hat er bis zum letzten Meter gehofft, das Titelrennen zumindest noch offen halten zu können: "Ich habe bis zur letzten Runde an nichts anderes gedacht, und dass vielleicht noch etwas passiert. Ich habe so hart gekämpft, wie ich nur konnte. Und dann plötzlich ist es vorbei. Es ist ein harter Tag." Vielleicht der härteste seiner Karriere. Vier Jahren als Champion haben sich nun vier Jahre ohne Titel angeschlossen. Vettel braucht jetzt erst mal ein paar Tage frei.